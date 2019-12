Spettacolo - Amadeus, in un'intervista a La Repubblica, ha annunciato i cantanti in corsa nella 70esima edizione - Tra loro anche Irene Grandi, Elettra Lamborghini, Marco Masini e Michele Zarrillo

Sanremo – “Festival di Sanremo, ecco i 22 big”. Amadeus, in un’intervista a La Repubblica, ha annunciato i ventidue cantanti “big” in corsa nella 70esima edizione kermesse in programma dal 4 al 9 febbraio.

Sul palco dell’Ariston saliranno Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Michele Zarrillo, Junior Cally, Paolo Jannacci, Piero Pelù, I pinguini tattici nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi, Riki.

“Sarà un Sanremo – ha detto Amadeus a La Repubblica – caratterizzato dall’imprevedibilità, ogni serata dovrà essere diversa dall’altra”.

Inoltre il prossimo sei gennaio tutti i cantanti saranno ospiti della trasmissione I soliti Ignoti – Lotteria Italia in onda su Rai1 dove riveleranno i titoli delle loro canzoni.

31 dicembre, 2019