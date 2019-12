Cronaca - Incidente tra Montalto di Castro e Tuscania - Intervento di carabinieri, 118 e Misericordia

Montalto di Castro – Finisce fuori strada con l’auto e cappotta, ferito 32enne.

Incidente nel pomeriggio della vigilia di Natale sulla strada che collega Montalto di Castro a Tuscania.

Per cause ancora d’accertare, un 32enne di Capalbio è cappottato con la sua Ford Focus dopo aver perso il controllo dell’auto ed essere finito fuori strada.

L’incidente è avvenuto nei pressi del bivio per la Roccaccia, in direzione Tuscania.

Sul posto, per i rilievi, per ricostruire la dinamica e per gestire la viabilità, sono intervenuti i carabinieri. I sanitari del 118 e i volontari della Misericordia hanno invece trasportato il 32enne in ospedale in codice giallo.

24 dicembre, 2019