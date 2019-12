Foro Cassio, sistemato il costone crollato a novembre

Vetralla - Il proprietario del terreno ha eseguito i lavori su ordine del comune

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Vetralla – Foro Cassio, costone crollato. Tutto è stato sistemato. Per ordine dell’amministrazione comunale di Vetralla che ha notificato al proprietario del terreno, subito dopo il crollo verificatosi a novembre, il ripristino e la messa in sicurezza del tratto di strada coinvolto dal crollo.

Il costone, in via Foro Cassio, a un paio di chilometri da Vetralla, era franato molto probabilmente in seguito alle pesanti piogge che hanno caratterizzato la zona all’inizio di novembre.

Non solo sono state ripulite le macerie, ma diversi alberi che si affacciavano dalla parete sono stati tagliati.

“Un lavoro – ha detto l’assessore all’agricoltura di Vetralla, Carlo Postiglioni – che ha permesso di ripristinare in via definitiva la viabilità della zona. Nel frattempo siamo intervenuti anche sulla vicina frazione di Tre Croci dove abbiamo asfaltato tutta via Risorgimento e a breve, sempre a Tre Croci, verrà anche realizzato un nuovo parcheggio”.

Foro Cassio è una via di collegamento che unisce Tre Croci con la Cassia. Non solo, ma è anche un importante sito archeologico, di fatto completamente inesplorato, dove si trova inoltre la chiesa medievale di Foro Cassio dove sono in corso lavori di restauro per restituirla finalmente a vetrallesi e turisti.

Sempre da queste parti passa la via Francigena e quest’estate, nella zona di Fossato Callo, l’Arci, grazie a un finanziamento della Regione Lazio, ha realizzato un intervento integrato di sistemazione naturalistica dell’area firmato da Elena Mazzi e Regula Zwicky. Trecentomila anni in 344 centimetri, il nome dato alla scultura. Una lastra di peperino elevata tramite un piedistallo. Una sorta di mappa geologica del territorio vetrallese.

Daniele Camilli

Fotogallery: Il costone crollato e strada Foro Cassio – Il costone sistemato

Articoli: “Foro Cassio, il proprietario del terreno deve rimettere in sicurezza la strada” – Pareti che crollano, strade che fanno schifo e un sito archeologico abbandonato… benvenuti a Foro Cassio”

Condividi la notizia:











19 dicembre, 2019