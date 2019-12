Montefiascone - Un altro smottamento dopo quello del 2018 - Intervento di polizia locale e ufficio tecnico comunale

Montefiascone – (m.m.) – Frana il costolone di campo Boario.

Dopo il maltempo di questi giorni, una parte della parete del costolone, nel corso della notte o nella prima mattina di ieri, tra campo Boario e via Donatori di sangue è franato.

Fortunatamente la terra non è arrivata nel parcheggio e nella strada sottostante né all’ascensore che si trova a pochi metri di distanza.

Sul posto per le verifiche l’ufficio tecnico del comune e la polizia locale di Montefiascone.

Circa un anno fa un’altra frana aveva interessato la parete sotto l’ospedale.

Altri smottamenti, a causa delle forti piogge di questi giorni, si sono verificati in località Coste e via Gevi e perfino un muro di contenimento di un giardino in via Coste è franato sulla strada sottostante.

La storia del costolone tra campo Boario e via Donatori di sangue, sotto l’ospedale, è controversa.

In questi ultimi tre anni è stato ripulito più volte da parte dell’amministrazione comunale tagliando decine di arbusti alla radice utilizzando anche diserbanti per limitare la ricrescita. Radici che tenevano il terreno in caso di pioggia evitando smottamenti.

Smottamenti che sono iniziati ad arrivare proprio dopo il taglio delle piante. Il primo è avvenuto nel febbraio del 2018. L’ultimo proprio ieri.

Inoltre la zona, come annunciato dall’assessore alla cultura Fabio Notazio, doveva diventare un’area con scritte floreali di benvenuto per i turisti nella città.

Ma a distanza di tre anni l’area è rimasta pressoché la stessa, anzi, con il taglio delle piante si è creato l’ulteriore problema degli smottamenti che potrebbero far franare il costolone interessando il piazzale sottostante e la strada.

24 dicembre, 2019