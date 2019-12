“Franciscus – Missa in Honorem Papae Francisci”, concluso il concerto del duo Sabatini

Viterbo - Le sorelle musiciste e religiose si sono esibite nella sala Mendel della Trinità

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Prima esecuzione mondiale di “Franciscus – Missa in Honorem Papae Francisci” di Daniela Sabatini.

Proseguono con crescente successo i Corsi musicali gratuiti ed aperti a tutti senza limiti d’ età dell'”Accademia De Musica – Scuola di Musica e Teatro Maria Ss. Liberatrice” diretta dalle sorelle musiciste e religiose Daniela e Raffaella Sabatini che si stanno svolgendo dal 30 settembre scorso e per cui ancora aperte le iscrizioni.

Parallelamente ai corsi, che pongono inoltre l'”Accademia De Musica” quale unico punto di riferimento a Viterbo e nel suo comprensorio per lo studio della musica sacra, le sorelle Sabatini offrono quale imperdibile appuntamento musicale ogni martedì alla Sala Mendel del Convento della Ss. Trinità dei Padri Agostiniani (piazza della Trinità, 8) la rassegna “Lectio Musicalis – I Concerti Celebrativi per il Giubileo della Madonna Liberatrice” con programmi di grande fascino ed interesse dedicati prevalentemente alla musica nella spiritualità mariana.

I concerti più recenti hanno visto inoltre autentici omaggi musicali a Papa Francesco da parte del Duo “Ut Unum Sint – Strumenti di Pace” delle sorelle Sabatini con la prima esecuzione mondiale di composizioni della pianista e compositrice Daniela Sabatini quali il “Tota pulchra” e “La Madonna di Guadalupe – Variazioni sul canto mariano La Guadalupana” entrambi espressamente scritti per il 50esimo anniversario dell’ ordinazione sacerdotale di Papa Bergoglio, per culminare ieri, 17 dicembre, nel giorno dell’ 83esimo compleanno del Sommo Pontefice, con un’ autentica standing ovation che ha siglato l’applaudita prima esecuzione mondiale di “Franciscus! Missa in Honorem Papae Francisci” di Daniela Sabatini e comprendente anche vari brani ispirati a sue encicliche fra cui “Laudato sì”, “Amoris laetitia”, “Evangelii gaudium” e dell’ Inno “Viva Papa Francesco che tanta gioia ci dà”.

L’intero concerto si è concluso con un’ altra ispirata prima mondiale di Daniela Sabatini : “E’ Natale” su testo dell’ omonima preghiera scritta da Santa Madre Teresa di Calcutta.

Bruna Cousteau

18 dicembre, 2019