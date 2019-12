Vetralla - Sul posto 118 e polstrada

Vetralla – Frontale sulla Cassia, tre feriti e traffico in tilt.

Incidente stradale questo pomeriggio sulla Cassia a Cura. Per cause da accertare, due macchine si sono scontrate in pieno centro, all’altezza della piazza nei pressi dell’intersezione per Blera.

Tre persone sono rimaste ferite. Soccorse dal 118 sono state trasportate a Belcolle.

Sul posto, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

Il traffico ha subìto dei rallentamenti con deviazioni sul posto.

26 dicembre, 2019