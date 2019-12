Fuga di gas, paura a Montefiascone

Cronaca - Intervento di vigili del fuoco e tecnici in via delle Cannelle- FOTO

Montefiascone – Fuga di gas, paura in via Cannelle.

Una fuga di gas si è sviluppata ieri pomeriggio, 24 dicembre, intorno alle 17,30 in via Cannelle a Montefiascone.

Da un tubo in un terrazzo, per cause in corso d’accertamento, è iniziato a fuoriuscire del metano.

A dare l’allarme la proprietaria di una casa vicina, che ha sentito un forte odore di gas.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo, che, dopo aver chiuso la fuga di metano, hanno atteso l’arrivo dei tecnici del gas.

Fortunatamente, soltanto tanta paura per i residenti della via ma nessun danno o persone ferite.

25 dicembre, 2019