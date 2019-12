Giorgio Canali, i Kutso e Giordano Sangiorgi a Itinerario nel sound

Spettacolo - La rassegna si tiene venerdì e sabato a palazzo Doria Pamphili a San Martino al Cimino

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 20 e sabato 21 dicembre 2019, all’interno del palazzo Doria Pamphili, situato nell’antico centro medievale di San Martino al Cimino, andrà in scena Itinerario nel sound, il progetto realizzato con il supporto di Laziocrea e regione Lazio.

Itinerario nel sound, così come anticipato dal nome, è un viaggio tra le tendenze musicali del momento, esplorandone tutti gli aspetti che mostrano l’itinerario musicale del futuro. Durante i due giorni sono in programma momenti di formazioneche, grazie alla competenza di personalità che operano nel mondo della musica, forniranno gli strumenti per muoversi agevolmente nell’universo musicale, sia da artisti che da operatori del settore.

Dagli strumenti di comunicazione alla realizzazione di un live show, dal parallelismo tra musica e letteratura al fundraising innovativo, ogni ambito tematico sarà affrontato da professionisti che metteranno la loro esperienza al servizio dei partecipanti.

Parallelamente alla formazione, saranno organizzati diversi showcase musicali in cui vari artisti ed emergenti si esibiranno e avranno la possibilità di farsi conoscere dai vari ospiti. La musica e la formazione andranno quindi di pari passo in modo innovativo e ci si concentrerà sulla contemporaneità dei suoni e delle professionalità proposte. Affianco ai talenti emergenti, poi, ci saranno artisti affermati come Giorgio Canali, i Kutso e un ospite a sorpresa che sarà annunciato nei prossimi giorni.



Itinerario nel sound nasce dalla collaborazione tra Scuderie MArtelive, la più grande agenzia multiartistica italiana che offre un’ampia scelta tra artisti e progetti artistici di qualità di ogni tipo, e Indiepanchine, che organizza ogni mese uno dei principali eventi del panorama romano: una fucina di nuovi talenti che grazie al proprio open mic ha dato modo a tantissimi artisti emergenti di trovare spazio nel panorama nazionale italiano.

Durante ogni evento di Indiepanchine sul palco si incontrano musicisti emergenti e artisti affermati, semplici amanti della musica e nomi noti della scena nazionale. Proprio qui i nuovi artisti si fanno le ossa e nasce la nuova musica italiana.

La programmazione sarà realizzata all’interno del palazzo Doria Pamphilj, edificio nobiliare medievale estremamente suggestivo sia per la sua importanza storica che per il suo posizionamento all’interno del centro medievale di San Martino al Cimino.

Itinerario nel sound è uno spin-off del progetto Indie contemporaneo realizzato in collaborazione con Scuderie MArtelive e presentato in anteprima il 4 dicembre al Planet di Roma durante la biennale MArtelive 2019.

MArte press

18 dicembre, 2019