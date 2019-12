“Era glaciale, oltre 5mila visitatori dall’apertura”

Viterbo - Davide Argentieri e Daniele Mautone della ViterDino eventi fanno un primo bilancio della mostra e raccontano: "La nostra vittoria è vedere la felicità negli occhi dei bambini che ci vengono a trovare"

di Maurizia Marcoaldi

Condividi la notizia:











Viterbo – Un mese di apertura per l’Era glaciale. La mostra, organizzata dalla ViterDino eventi di Davide Argentieri e Daniele Mautone , tira le somme in questi giorni di festività natalizie. E a parlare sono i numeri degli accessi. “Abbiamo avuto oltre 5mila visitatori dall’apertura”, hanno spiegato gli organizzatori.

Un bel successo quindi anche per la città. La mostra, inaugurata lo scorso 23 novembre, resterà aperta fino al 16 febbraio. A ospitarla le scuderie Alessandro IV in piazza San Lorenzo, nel cuore della città dei papi.

Viterbo – La mostra dedicata all’Era glaciale

“Dall’apertura – spiega Argentieri – ci sono stati oltre 5mila visitatori e ad oggi abbiamo la prenotazione di 1800 studenti delle scuole. Stiamo lavorando con i turisti e con i numeri che ci aspettavamo. Le famiglie vengono e sono felici. La nostra vittoria è vedere la felicità negli occhi dei bambini che vistano la mostra“.

A essere incuriositi anche le scuole. Tanti gli studenti della provincia e non solo. “Le visite già prenotate – prosegue Argentieri – riguardano scuole di tutta la regione, in particolar modo da Roma. Vengono anche in molti dalla Campania. A breve la visita di una scuola di Scafati e di due scolaresche dalla provincia di Salerno”.

Viterbo – Davide Argentieri e Daniele Mautone della ViterDino eventi

Gli accessi sono stati buoni anche nei giorni di festa. “Il giorno di Natale abbiamo avuto 180 ingressi – racconta Mautone -, il 24 ci sono stati 112 visitatori. In generale abbiamo tanti visitatori dalla provincia, in particolar modo da Vitorchaino. E poi anche turisti da Orvieto, Terni, Orbetello e la bassa Toscana. In questi giorni di festa sono aumentate le visite anche dei viterbesi. Diversi poi gli ingressi di alcuni esperti del settore, come biologi, zoologi, paleontologi“.

La mostra è dedicata all’Era glaciale, ossia il lungo periodo di tempo della storia climatica della terra in cui si registrò un forte sviluppo delle calotte glaciali sulla superficie terrestre, dovuto a un generale abbassamento della temperatura media globale.

Viterbo – La mostra dedicata all’Era glaciale

L’esposizione, dopo l’allestimento di Mosca e di Vienna, è per la prima volta in Italia. La città dei papi ospita quindi una mostra unica nel suo genere. Tre le sale espositive. A illustrarle il gruppo Archeoares. La prima sala è dedicata a una giornata “tipo” nell’era glaciale con sei scene di vita dei nostri antenati. Nella seconda è protagonista la caccia e Lyuba, la fedele ricostruzione di femmina di piccolo mammut deceduta c. 41.800 anni fa all’eta di 30-35 giorni, ricostruita nell’esatta posizione e atteggiamento in cui fu rinvenuta. L’ultima è poi dedicata a Charles Darwin, biologo e padre della teoria evoluzionista.

Viterbo – Cristina dell’associazione ‘Gestione e educazione ambientale’

“Cerchiamo di offrire un’esperienza a 360 gradi, un percorso completo per esaltare i cinque sensi – racconta Cristina dell’associazione culturale ambientale ‘Gestione e educazione ambientale’-. Molti dei nostri visitatori sono bambini e quindi il linguaggio che usiamo è semplice e anche fiabesco. Sono tanto curiosi e la domanda più frequente è se gli animali sono ancora vivi”.

L’approfondimento su Charles Darwin è curato dall’associazione ‘Gestione e educazione ambientale’ che è promotrice e ideatrice de “Il bosco didattico del Cimino, realizzato all’interno della tenuta Sant’Egidio, proprietà di circa 100 ettari di bosco sulle pendici circostanti Soriano nel Cimino. Gea, la cui presidenza è affidata ad Azzurra Benedetti, si pone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di questa tenuta.

Viterbo – La mostra dedicata all’Era glaciale

In una delle sale i bambini possono guardare un documentario e disegnare quello che hanno visto, e le emozioni provate, nel percorso della mostra. Centinaia i disegni lasciati sulle pareti.

Viterbo – Daniele Mautone durante una visita guidata

La ViterDino eventi non si vuole fermare qua e promette nuove sorprese. “Abbiamo un’idea per un prossimo progetto – conclude Argentieri –. Non sappiamo dire ancora il periodo e il tema è ancora segreto. Puntiamo a fare qualcosa di nuovo e importante per la città. Vogliamo arricchire il nostro territorio da un punto di vista culturale”.

L’Era glaciale rimarrà aperta fino al 16 febbraio. Dalle 9 di mattina alle 13, e dalle 15 alle 19. Sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 19, orario continuato.

Maurizia Marcoaldi

Multimedia – Gallery: L’Era glaciale

ORARI

Il Sabato, Domenica e Festivi dalle 10 alle 19

Dal 23 Novembre al 20 Dicembre 2019 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

Dal 21 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 dalle 10 alle 19

Dal 7 Gennaio 2020 al 16 Febbraio 2020 dal Lunedì al Venerdi dalle 9 alle 13 (Sabato e Domenica dalle 10 alle 18)

BIGLIETTI

Costo ingresso: € 6,00

Ridotto bambini: € 5,00 (dal metro di altezza ai 12 anni)

La biglietteria chiude 45 minuti prima.

Scuole e Gruppi € 4,00

Biglietti online – www.liveticket.it/viterdinoeventi

SCUOLE

Per le scuole il biglietto di ingresso agevolato è di € 4,00 a studente.

Offriamo inoltre un servizio di visita guidata (+ 3€) e laboratori tematici (+ 5 € a laboratorio)

Pronto Scuole: scrivere a info@museocolledelduomo.com

tel. 351 5401829 (la segreteria didattica risponde dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA VIA MAIL info@museocolledelduomo.com. É necessario indicare:

-Nome e Grado dell’Istituto Scolastico

-Classe

-N. dei partecipanti (se presenti H)

-Servizio scelto: ingresso autonomo; visita guidata; laboratorio

-Nome, cognome e contatto telefonico di un insegnante referente

Le attività didattiche vengono svolte dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 13.00. Per richieste extra fuori orario va richiesto apposito preventivo.

___

VISITE GUIDATE PER GRUPPI

È possibile usufruire del servizio di visita guidata previa prenotazione.

Le visite sono rivolte ai gruppi organizzati (min. 15 pax). L’orario di visita dovrà essere comunicato dal cliente restando comunque all’interno degli orari della mostra (ultimo ingresso 45 minuti prima della chiusura). Per richieste extra orario va richiesto apposito preventivo.

Costi

5,00 € oltre il ticket di ingresso per persona. Gratuito per i bambini sotto il metro di altezza.

Prenotazioni

Per motivi organizzativi è possibile effettuare le prenotazioni fino a 24 ore prima del giorno di visita.

Le prenotazioni vanno inoltrate a info@museocolledelduomo.com indicando:

– Numero di partecipanti (es. 45 persone)

– Giorno e ora di arrivo (es. lunedì 9 dicembre ore 16.30)

– Nome e contatto telefonico di un referente (es. Marco Rossi, tel…..)

INFO UTILI

– Le persone con disabilità motoria avranno un ingresso riservato da Via San Clemente privo di barriere architettoniche.

– Dovranno obbligatoriamente concordare giorno ed orario di arrivo al seguente numero 3293031353 fornendo i propri dati e quelli dell’eventuale accompagnatore.

– L’ingresso è gratuito per la persona con disabilità e per il proprio eventuale accompagnatore.

– Via San Clemente si può raggiungere in auto dalla Porta di Valle Faul, proseguendo per Via Sant’Antonio

viterdino.eventi@gmail.com

Pronto Scuole tel 351 5401829 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00); è possibile scrivere a info@museocolledelduomo.com

Info Line: tel. 3405567245 – 3665980909

Condividi la notizia:











28 dicembre, 2019