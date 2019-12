“Grave che la Lega faccia propaganda all’assemblea di istituto”

Civita Castellana - La rete degli studenti medi chiede che venga fatta chiarezza e che il coordinatore Congedi risponda del proprio intervento

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Durante l’assemblea di istituto tenutasi nei giorni scorsi al liceo scientifico G. Colasanti di Civita Castellana è stato lasciato spazio all’intervento non previsto di Giovanni Congedi, coordinatore provinciale della Lega Giovani.

Pare che, in virtù del loro ruolo istituzionale, all’assemblea fossero stati invitati i consiglieri comunali leghisti Pieri e Massaini, questi si sarebbero lasciati accompagnare dal coordinatore provinciale dei giovani leghisti che avrebbe approfittato della situazione per esibirsi in un intervento propagandistico totalmente fuori luogo.

Condanniamo decisamente questo evento perché crediamo nella sacralità dei luoghi di democrazia studentesca, chi approfitta di simili momenti per avanzare la propria propaganda offende gli studenti e la loro autonomia. Le assemblee studentesche sono occasione di educazione e crescita per tutta la comunità studentesca, non sono il palco per l’esibizione solista di qualche arnese di partito.

Chiediamo al dirigente scolastico M. G. Bonelli e ai consiglieri Pieri e Massaini di fare chiarezza sull’accaduto e al coordinatore Congedi di rispondere del proprio intervento.

Rete degli studenti medi Viterbo

18 dicembre, 2019