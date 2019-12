Il civitonico Ermanno Gagliardi al raid di endurance in Patagonia

Sport - Moto - L'evento sportivo è in programma il 25 dicembre - E' stato ricevuto dal sindaco e gli è stata donata una patch ricamata con il logo comunale

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Ermanno Gagliardi motociclista endurance civitonico, parteciperà il prossimo 25 dicembre ad un raid di durata in Argentina e Cile.

Gagliardi, in sella alle sue moto non è nuovo a queste sfide infernali su terreni di ogni tipo e contro ostacoli imprevedibili, tanto è vero che ha partecipato ad oltre venti raid motociclistici estremi.

Prima della partenza per la Patagonia, il pilota Endurance di Civita Castellana, è stato ricevuto istituzionalmente in comune dal sindaco Franco Caprioli, dall’assessore ai Servizi Sociali e Sport Carlo Angeletti e dal presidente del consiglio comunale Valerio Turchetti, che oltre a complimentarsi per la sua attività sportiva, al contempo gli hanno augurato di proseguire con altri successi, sia nella vita sportiva che in quella personale.

Per l’occasione il sindaco Franco Caprioli, ha consegnato ad Ermanno Gagliardi una patch ricamata con il logo comunale, che accompagnerà il nostro pilota in questa nuova ed emozionante avventura.

Assessorato ai Servizi Sociali, Ambiente e Sport

Condividi la notizia:











20 dicembre, 2019