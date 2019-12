Viterbo - Sala piena per la 25esima edizione organizzata dall’associazione “XXI secolo” - FOTO E VIDEO

di Maurizia Marcoaldi

Viterbo – Il concerto di Natale incanta il teatro dell’Unione.

Un teatro dell’Unione al completo quello che ieri sera, lunedì 23 dicembre, ha accolto il suo pubblico per il tradizionale concerto di Natale. All’incirca due ore e mezza dedicate alla musica e alla magia che inevitabilmente si respira in questo periodo dell’anno.

La serata ha avuto il via alle 21 e ha inaugurato così la 25esima edizione del concerto di Natale organizzato dall’associazione “XXI secolo”.

Presentato un programma ricco e di tutto rispetto. Da Carol of the bells a Joy to the world, da White Christmas a Santa Claus is coming to town, passando per Adeste Fideles. Tanti gli immancabili classici nelle trascrizioni per soli, coro e orchestra del maestro Fabrizio Bastianini.

Nel corso della serata c’è stato anche spazio per le sonorità funky dei Dirotta su Cuba, ospiti d’eccezione. Non è poi mancato il registro pop classicheggiante con Romanza quartet e la musica retrò del trio d’archi Le Mariù.

A seguire l’esecuzione di Luisa Stella, il pop-ska degli Studio Illegale e la lirica di Federico Benetti, Alessandro Fiocchetti, il mezzosoprano Serenella Fanelli e il soprano Mariangela Rossetti.

La conduzione e la regia della serata sono state affidate all’attrice Laura Antonini.

Protagonisti della serata i 65 elementi dell’ensemble vocale Il Contrappunto, accompagnati dall’orchestra sinfonica EtruriÆnsemble composta da oltre 40 elementi. Sul palco anche il pianista viterbesee Fabrizio Viti.

A debuttare poi il coro di voci bianche Contrappunto Kids diretto dalle maestre Barbara Bastianini, Gloria Cannone. Sono loro che ogni anno interpretano l’inno di Santa Rosa di padre Auda al giro delle sette chiese dei facchini.

Alla loro “prima” anche i 30 elementi dell’orchestra sinfonica giovanile Ars Nova. Tutti musicisti viterbesi diretti da Giuseppe Maria Ceccarini e Luca Tomarchio.

24 dicembre, 2019