Il viterbese Francesco Paolocci riporta in vita Totò su Rete 4

Spettacolo - L'imitatore del principe De Curtis è apparso ieri sera nella scena finale del film "Non c'è Natale senza panettone"

Viterbo – C’era anche il viterbese Francesco Paolocci nel cast del film di Natale di Rete 4, “Non è Natale senza panettone”, che ha visto protagonista il trio comico dei Legnanesi.

Il film è andato in onda ieri sera e Paolocci è apparso nella scena finale, impersonando Totò.

L’attore viterbese è riconosciuto da anni come il miglior imitatore di Antonio De Curtis, al punto che nei primi anni 2000 il produttore Dino De Laurentiis aveva pensato a lui per impersonare Totò nel film biografico sulla vita del Principe della risata. Il progetto si arenò in seguito alla scomparsa di De Laurentiis, nel 2010.

Paolocci ha prestato la voce ai tributi a Totò in numerosi interventi audio e spot, a volte su diretta segnalazione della famiglia De Curtis. Insieme al fratello Gaetano, ha elaborato un trucco speciale, che lo rende anche fisicamente perfettamente somigliante al celebre attore.

27 dicembre, 2019