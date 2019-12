Cronaca - Non ci sarebbero feriti - Le fiamme sarebbero partite dal flessibile di un operaio

Genova – Incendio nel cantiere del nuovo ponte di Genova.

Fiamme all’interno del cantiere per il nuovo ponte di Genova sul Polcevera. Questa mattina all’alba è divampato un grosso incendio e a prendere fuoco è stato il materiale dentro la pila 13 della nuova struttura.

Da quanto si apprende, le fiamme hanno avvolto l’intera pila, ma non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco.

Via Fillak è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni in sicurezza. Per le 9,30 l’incendio è stato completamente domato.

A dare notizia dell’incendio anche l’account dei vigili del fuoco.

Secondo quanto ricostruito, il rogo sarebbe partito da un flessibile usato da un operaio, le cui scintille avrebbero raggiunto del polistirolo. I lavori per la costruzione del viadotto proseguono infatti anche durante le feste.

31 dicembre, 2019