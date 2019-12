Investire in azioni Unicredit nel 2020: la risposta di EdilBroker.it

Viterbo - La banca è attualmente la più grande italiana e la 5° più grande d’Europa

Viterbo – In questo articolo vedremo se conviene e come fare per investire in azioni Unicredit. Unicredit, infatti, è attualmente la banca più grande italiana e la 5° più grande d'Europa. Numeri che non sono da poco.

Unicredit, inoltre, assieme ad altre 15 banche è considerata una banca sistemica, ossia una banca che se dovesse fallire causerebbe il crollo del sistema finanziario globale. L’interesse del mercato è, dunque, quello di far sopravvivere questa tipologia di banca, la cui bancarotta causerebbe il crollo del mercato finanziario e di quello economico.

Parametri di solidità di una banca e bilancio. Perché investire in Unicredit?

Iniziamo con qualche tecnicismo. Nel mondo bancario esiste un parametro, il Cet-1 Ratio, che indica il particolare grado di solidità di una banca. Dalla BCE il fattore è fissato all’8%. La stessa Banca Europea affida ogni anno un Cet-1 Ratio a ciascuna banca. In questo momento il Cet-1 Ratio di Unicredit si fissa al 12,25%, dunque una percentuale di tutto rispetto.

Per quanto riguarda invece il Total Capital Ratio, un altro indice di affidabilità di una banca, il suo valore è attestato al 10,5% mentre quello di Unicredit è del 14,11%.

Anche il bilancio della banca più grande italiana non è da sottovalutare. Unicredit, infatti, ha registrato nel primo semestre 2019 un rialzo del 24,7% rispetto al primo semestre del 2018 con un utile di 1,39 miliardi di euro.

Unicredit, attualmente, sta subendo un processo di ammodernamento, con chiusura di filiali e taglio di dipendenti. Si stima che per il 2019 saranno chiuse circa 950 filiali. Ciò in conseguenza del fatto che la riforma tecnologica ha semplificato di molto le operazioni bancarie: ormai, infatti, non è quasi più necessario rivolgersi a uno sportello ma possiamo fare tutti i controlli del caso attraverso il nostro pc o smartphone semplicemente da casa.

Dividendi e valore azioni Unicredit: conviene investire in Unicredit?

C’è da considerare che Unicredit, negli ultimi 20 anni, ha sempre staccato i dividendi, ossia ha incorporato una quota del suo utile all’interno delle azioni acquistate, facendole quindi aumentare di valore nel caso di bilancio positivo. Nel 2018 i dividendi sono stati del 0,32%, un valore non da poco considerato il mercato azionario.

Le azioni Unicredit valgono circa 10 euro, una cifra davvero piccola che ci consente di acquistarle ed inserirle nel proprio portafoglio investendo un capitale davvero piccolo.

A differenza, infatti, di altri colossi come Amazon, dove il valore delle azioni si aggira intorno a 1800 €, per cui acquistare azioni può rilevarsi davvero dispendioso. Nel caso di Unicredit le cose non stanno così.

Per il fatto che Unicredit, inoltre, stacca i dividendi è possibile procurarsi in questo modo una certa rendita. Rendita che potremmo reinvestire per acquistare queste azioni e aumentare in questo modo i nostri profitti. Tale strategia segue la tecnica nota come dell’interesse composto, per la quale il pacchetto azionario risulterà col tempo molto più grande rispetto a quello iniziale.

Il processo di ammodernamento di Unicredit getta un po’ di luce sull’investimento nelle sue azioni. Una banca snella e tecnologicamente al passo dei tempi, infatti, ha meno probabilità di perdere profitto.

Dove andare per acquistare azioni Unicredit? La risposta può essere duplice. Possiamo infatti rivolgerci a uno sportello bancario, che è la prassi più comune. Questa modalità, però, non è esente da costi di gestione dovuti al personale che andrà a investire i nostri soldi e risulta pertanto una procedura dispendiosa.

Possiamo invece rivolgerci a 24option, piattaforma per il broking online regolamentata dall’Unione Europea che consente di decurtare tutte le spese aggiuntive.

20 dicembre, 2019