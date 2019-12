A Ischia di Castro è andato in scena il presepe vivente

Cultura - La manifestazione è andata in scena domenica 29 dicembre

Ischia di Castro – Nella giornata di domenica 29 dicembre si è svolto il presepe vivente a Ischia di Castro, a via Montebello.

Presente il sindaco Salvatore Serra che ha speso il suo tempo per coordinare e organizzare tutto l’allestimento nonostante gli impegni di lavoro e il freddo intenso delle tre serate di preparazione.

Grande impegno e dedizione da parte di tutta l’amministrazione comunale che ha offerto gratuitamente alla popolazione e alle persone venute da fuori, le famose “ciaccette” ischiane e patatine fritte con abbondante vin brulé, sapientemente preparate dalle signore della Pro Loco di Ischia di Castro: Katia De Angelis, Rina De Battista, Vincenza Civitelli, Maria Peppetti e Angela Taranta.

Si ringrazia inoltre l’Osteria da Salvatore per aver offerto la zuppa di legumi veramente squisita. L’associazione Cavalieri del Ducato di Castro, Aldo Bersaglia e Pino Marsala e Santini che oltre a essere figuranti hanno anche portato gratuitamente il bue e l’asinello con tanto di cavalli. La ditta di materiale edilizio, la famiglia Federici, per aver fornito gratuitamente tutto il materiale per allestire i vari punti del presepe, il forno di Anna Maria per le paste, la protezione civile, sempre presente sul nostro territorio e in tutte le manifestazioni, i portatori di immagini sacre con Mario Fulgenzi. In ultimo quella persona dietro alle quinte che ha coordinato tutti i figuranti: Maria Pia Bartoccini.

Si ringraziano di cuore anche tutti i figuranti intervenuti: grazie per il tempo dedicato al vostro paese. Il professor Celestini, Sabrina Quintili, Mario Quintili e immancabile il nostro parroco, don Rossano.

Per la parte elettrica si ringrazia Antonio Ceccarini e Vincenzo Bersaglia. Un grazie di cuore a tutti i residenti del Centro Storico, La Buca dell’Oca per la cordiale ospitalità e a quanti hanno sostenuto la nostra iniziativa.

Comune di Ischia di Castro

30 dicembre, 2019