“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” sul grande schermo

Cinema - Spettacolo gratuito al Lux il 28 dicembre nell'ambito della rassegna IdentiKid

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 28 dicembre, alle 10,30, al cinema Lux (Via Trento 1), verrà proiettato il film d’animazione “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti.

La visione dello spettacolo è consigliata a tutti, sia agli adulti che ai bambini, l’ingesso è gratuito ed è l’ultimo della rassegna cinematografica IdentiKid.



La proiezione della pellicola avviene all’interno del progetto IdentiKid. La diversità al cinema, che da ottobre sino a oggi si è interessata di proiettare film all’interno delle scuole secondarie di primo e di secondo grado di Viterbo. L’evento è promosso da Aucs onlus in collaborazione con il settore infanzia dell’associazione Arci Viterbo e il Cinema Lux.



“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” è tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati. Il film è stato presentato al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard ed è stato premiato a Roma Film Festival.



“Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai rigori di un terribile inverno, Leonzio, il Grande Re degli orsi, decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini”.

Aucs onlus

24 dicembre, 2019