La Flaminia chiude l’anno con quattro successi, Punzi: “Non ci poniamo limiti”

Sport - Calcio - Serie D - Dopo un avvio difficile l'allenatore torna a sorridere e guarda al girone di ritorno con ottimismo

Civita Castellana – (s.s.) – La Flaminia chiude il 2019 nel migliore dei modi.

Sotto l’albero rossoblù ci sono sette risultati utili consecutivi culminati con le quattro vittorie di dicembre contro Foligno, Ponsacco, Bastia e Tuttocuoio. Un ruolino di marcia niente male, che ha rilanciato la squadra allenata da Francesco Punzi verso una zona più consona agli obiettivi di inizio stagione.

“Il gruppo ha raggiunto la consapevolezza mentale di poter disputare un campionato di medio-alta classifica – conferma il tecnico –. Siamo soddisfatti ma non ci dobbiamo dimenticare il periodo difficile di inizio stagione in cui le buone prestazioni non erano premiate dai risultati. Il merito dei ragazzi è di non aver mai mollato“.

La squadra viterbese arriva alla sosta natalizia con 26 punti che valgono il sesto posto in classifica a -2 dal Grassina, che occupa la prima zona utile per i playoff. Con un intero girone di ritorno da giocare e risultati del genere alle spalle, per i civitonici sognare in grande non è un’utopia.

“Ci godiamo questi giorni di festa – conclude il tecnico – ma dal 27 dicembre torniamo sul campo: testa bassa e lavorare. La società ha allestito una rosa di qualità che con la sosta recupererà molti giocatori, facendo innalzare la competizione interna. Il morale è alto, mancano 17 partite e speriamo che possano essere come le ultime che abbiamo disputato. Non ci dobbiamo porre limiti e affrontare ogni partita come una finale“.

Il primo appuntamento dell’anno, per la Flaminia, è fissato per domenica 5 gennaio al Madami contro la Sangiovannese.

Samuele Sansonetti

25 dicembre, 2019