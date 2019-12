“La provinciale è chiusa dal 18 ottobre, chiediamo un abbattimento dei tempi per la riapertura”

Civita Castellana - Il sindaco Franco Caprioli si appella all'amministrazione provinciale

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo numerose chiamate e contatti siamo a scrivere in merito alla chiusura della strada provinciale N77 Castel Sant’Elia. L’interruzione al traffico veicolare risale ormai al 18 ottobre scorso, dalle informazioni acquisite, per causa del distaccamento di alcuni massi ma ancora ad una fase di progettazione dell’intervento.

Molte sono le criticità conseguenziali del fatto, la strada in esame è percorsa da molti cittadini residenti a Castel Sant’Elia che si dirigono verso Civita Castellana, rappresenta il collegamento viario per molte attività produttive di eccellenza comportandogli un ulteriore problema logistico, il reperimento di materie prime, il trasporto del prodotto finito e gli stessi dipendenti, costretti a percorrere più chilometri e fronteggiare più spese per arrivare sul posto di lavoro.

Altro problema fondamentale riguarda i soccorsi, che partendo dall’ospedale Andosilla di Civita Castellana per raggiungere Castel Sant’Elia devono utilizzare percorsi alternativi che gravano i tempi di percorrenza.

La questione riveste carattere di estrema urgenza e per questo chiediamo un abbattimento dei tempi ed un maggiore sforzo da parte dell’amministrazione provinciale intervenendo con estrema urgenza al fine di ripristinare quanto prima la fruibilità, anche parziale, del collegamento viario.

Franco Caprioli

Sindaco di Civita Castellana

23 dicembre, 2019