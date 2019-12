La Scarabeo Civita Castellana seconda al memorial Provvisiero

Sport - Volley - Serie B - I rossoblù battono l'Ancona e si arrendono al Pineto nel triangolare giocato a Teramo - Marco Piscopo premiato miglior centrale del torneo

Teramo – (a.c.) – Piazza d’onore per la Scarabeo Civita Castellana nella prima edizione del memorial Giovanni Provvisiero – Trofeo Point costruzioni di Teramo. I rossoblù hanno battuto la Bontempi Ancona, ma si sono dovuti arrendere alla Blueitaly Pineto, capolista del girone E di serie B.

Un bel banco di prova, questo torneo amichevole, per tenersi in forma nella sosta natalizia e per misurarsi con squadre di vertice di altri raggruppamenti, in vista dei probabili playoff promozione.

Il risultato soddisfa a metà i civitonici, che hanno dimostrato di avere una rosa competitiva, ma di dover ancora migliorare per raggiungere il livello del Pineto.

Nella gara contro l’Ancona, infatti, mister Grezio ha mandato in campo una formazione sperimentale, dando spazio ai giocatori meno impiegati nelle gare di campionato. L’esperimento è riuscito, con una bella vittoria per 2-1.

La seconda partita, quella contro il Pineto, decretava la vincente del torneo. La Scarabeo si è schierata in formazione tipo, ma gli abruzzesi sono riusciti a spuntarla dopo un set e mezzo di aperta battaglia. 3-0 il risultato finale per la Blueitaly, più compatta e concentrata per tutta la durata della gara. Parziale soddisfazione per i civitonici, il premio consegnato a Marco Piscopo come miglior centrale del torneo.

Archiviata la trasferta abruzzese, la Scarabeo torna a concentrarsi sul proprio girone di campionato. Obiettivo centrare subito la qualificazione in coppa Italia.

31 dicembre, 2019