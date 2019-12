La Vbc Polistampa ricarica le pile con tanta voglia di riscatto

Bilanci 2019 - Sport - Pallavolo - Serie B2 - Per la squadra di Viterbo, matricola del campionato, una sola vittoria in nove incontri

Viterbo – (s.s.) – Che la B2 non sarebbe stata facile era già chiaro in estate.

Alla soglia del giro di boa, per la Vbc Polistampa Viterbo, le aspettative si sono tramutate in realtà.

I numeri sono amari e descrivono una squadra che in nove incontri ha collezionato una sola vittoria e si trova all’ultimo posto del girone H.

Nonostante il trend negativo la matricola di Remo Celeschi ha mostrato segnali di ripresa specialmente nel mese di dicembre ma le prestazioni, se non sono unite ai risultati, rimangono fini a sé stesse.

Proprio per questo le viterbesi del nuovo tecnico, subentrato al dimissionario Emiliano Giandomenico a inizio novembre, sono decise a ricaricare le pile in maniera ottimale e arrivare al 18 gennaio con tanta voglia di riscatto.

La squadra c’è e ha una buona media realizzativa (649 punti, 16 in più del Volley friends Roma che staziona al sesto posto) ma subisce troppo: con 808 punti incassati la difesa viterbese e la più bucata assieme a quella dell’Oristano (826).

L’unico successo, inoltre, è datato 26 ottobre (3-2 sul Margutta Civitavecchia) e dopo il turno di riposo dell’11 gennaio la squadra del presidente Carlo Carbonari affronterà la seconda trasferta in Sardegna stagionale. A Oristano è andata male (3-1 per le padrone di casa) e sul campo dell’Olbia sarà un altro match insidioso in cui puntare ad abbandonare l’ultimo posto in classifica a -1 dal Terracina.

Nella prima posizione che garantisce la salvezza, infine, c’è proprio l’Ariete mareblù di Oristano, con cinque punti in più rispetto ai due della Polistampa.

Samuele Sansonetti

28 dicembre, 2019