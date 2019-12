La viterbese Martina Capradossi vince il premio letterario nazionale “Uniti per crescere”

Padova - L'undicenne di Capodimonte ha partecipato con “L’amore nei tuoi occhi” nel quale ha parlato della sindrome di Treacher Collins

Padova – Riceviamo e pubblichiamo – E’ l’undicenne Martina Capradossi, di Capodimonte, la vincitrice della terza edizione del premio letterario nazionale Uniti per crescere.

Il premio, indetto dall’associazione Uniti per crescere onlus, gode del patrocinio del comune di Padova, della Regione Veneto e dell’Università degli Studi di Padova.

Il tema proposto era “Diversamente uguali: la disabilità vista con gli occhi di bambini e ragazzi”.

Un tema importante e non certo banale, da sviluppare con un elaborato scritto. Attraverso il concorso, l’associazione si propone di ‘… esplorare la percezione della disabilità nei bambini e nei ragazzi utilizzando la scrittura come strumento per veicolare emozioni, riflessioni, dubbi, paure e speranze’.

La giovane autrice, all’epoca frequentante la classe quinta della scuola primaria di Marta, ha partecipato con il componimento “L’amore nei tuoi occhi”, nel quale ha parlato della sindrome di Treacher Collins.

La ragazzina, particolarmente sensibile alle tematiche relative alla disabilità, è venuta a conoscenza di questa sindrome e ne è rimasta molto colpita. Il suo intento è stato quello di volersi mettere nei panni di una persona affetta da questa sindrome e aiutare anche i lettori a fare altrettanto.

Il racconto trasmette amore e accoglienza, valori che sono stati giudicati positivamente dalla giuria, presieduta dall’autore di libri per ragazzi Luigi Dal Cin, che ha quindi decretato il suo tema quale opera vincitrice per la categoria A – Scuola Primaria, attribuendo un premio in denaro a Martina e all’Istituto Comprensivo ‘P. Ruffini’ di Valentano, dove la ragazza sta proseguendo, con profitto, il suo percorso scolastico.

Barbara Paganucci

19 dicembre, 2019