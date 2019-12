L’Active network chiude l’anno a Ciampino

Sport - Calcio a cinque - L'ultimo match del 2019 domani sul campo dell'Anni Nuovi

Ciampino – (s.s.) – Trasferta romana per l’Active network.

Dopo il pareggio con la Lazio i viterbesi fanno visita al Ciampino Anni nuovi, per l’ultima giornata del 2019 corrispondente al 13esimo turno del girone B.

Il giro di boa di metà stagione va di pari passo al Christmas match di serie A2, che vedrà la squadra di David Ceppi fare visita alla settima forza del campionato.

Il quinto posto arancionero, visto il vantaggio sull’Olimpus Roma, rimarrà tale con qualsiasi risultato ma l’obiettivo dell’Active sarà quello di tornare alla vittoria dopo un pari che sta stretto e una sconfitta arrivata a pochi istanti dalla fine sul campo della capolista.

Il Ciampino, specialmente in casa, è una squadra temibile e l’incontro è aperto a ogni tipo di scenario. Il calcio d’inizio è in programma per domani alle 16 e dopo il fischio finale partirà la sosta natalizia, che terminerà sabato 11 gennaio con la prima giornata del girone di ritorno.

Samuele Sansonetti

20 dicembre, 2019