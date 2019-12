“Lazio, in cinque mesi soppressi 780 treni”

Cronaca - Il bilancio del Comitato pendolari ferrovia Roma nord dopo l'incontro con l'assessore regionale ai trasporti Alessandri

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ecco un resoconto dell’incontro avvenuto in regione Lazio l’11 dicembre scorso, alla presenza dei delegati dei comitati Romanord e Romalido e dell’assessore regionale ai trasporti Alessandri, Cecconi e Passanisi (con alla fine l’intervento di Astral sui cantieri e altro).

Iniziamo col dire che l’assessore Alessandri in persona, su nostra richiesta, dopo aver mostrato la lista di soppressioni dal primo luglio (ben 780) ha informato tutti che questo stillicidio di soppressioni soprattutto in fascia urbana serale dovrebbe fermarsi entro un paio di giorni e tutto dovrebbe tornare alla “normale” emergenza quotidiana. Sappiamo tutti che questo non sta accandendo, tanto che a oggi (20 dicembre) le soppressioni continuano senza sosta.

Ma torniamo ai temi affrontati con parola ai referenti regionali che ci informano che Astral subentrerà ad Atac per la gestione delle infrastrutture (manutenzione ordinaria e straordinaria) dal primo gennaio 2020 in cogestione con Atac, poi dal primo luglio 2020 le gestirà da sola. Si parla di manutenzione treni e stazioni (incluse scale mobili, ascensori e decoro).

Cotral subentrerà ad Atac per la gestione del servizio ferroviario (i treni) dal primo gennaio 2021 sempre con i 6 mesi di cogestione, poi dal primo luglio 2021 gestirà da sola i treni.

Atac per i disservizi erogati nel 2017 e 2018 ha subito circa 3 milioni di penali sul contratto (soldi in meno dati da regione) che a noi sembrano troppo pochi. Attendiamo di avere contezza dell’importo delle penali per il 2019, forse si batterà ogni record finora conosciuto.

I primi nuovi treni (6 nostri e 5 per la Roma Lido) arriveranno a fine 2021, se entro febbraio si aggiudicherà la fornitura (da capire se diretta o se si va a gara).

Abbiamo chiesto come comitati di lavorare da subito alla nuova carta dei servizi 2020 e non aspettare quella del 2021. Si sa che con Atac ormai alla porta, il servizio potrà solo peggiorare, e in regione lo sanno. Abbiamo chiesto quindi di attivare un tavolo tecnico con regione, Atac, Astral e comitati per lavorarci.

Relativamente al raddoppio tra Riano e Morlupo ci informano che la conferenza dei servizi dovrebbe partire a gennaio e in 30 giorni si chiude così si può iniziare a predisporre le strutture per i cantieri. Inizio lavori dopo l’estate 2020 (presumibilmente settembre) se si firma il contratto entro Natale 2019. Gli espropri sono conclusi e il Tar si è pronunciato.

La regione ci ha riferito che Ansf ha risposto in maniera positiva a seguito delle info ricevute, sempre dalla regione a fine ottobre scorso. Non ci dovrebbero essere ulteriori prescrizioni e quindi dovrebbero essere accolte (parzialmente o totalmente non lo sappiamo) le richieste di integrazione di orario presentate da questo comitato e dall’associazione trasportiamo. Attendiamo di sapere quando.

Per il discorso della riapertura dei cantieri, per la nuova stazione Flaminio non ci sono problemi e sta per essere riattivato, dopo le feste. Per Acilia sud Dragona e Tor di Valle sulla Roma Lido, invece, a causa di iniziative unilaterali del fornitore che hanno portato alla rescissione del contratto (giustamente secondo noi), senza coinvolgimento della regione, non sarebbe stato possibile per quest’ultima riattivare i cantieri, come annunciato anche alla stampa prima dell’estate, e su essi permane una situazione di stallo che non gli consente di fornire né tempi ne modalità di riapertura. A oggi non si esclude l’indizione di una nuova gara.

Ovviamente siamo arrabbiati per le continue promesse a vuoto per il riavvio dei due cantieri e attendiamo l’esito dell’esame congiunto delle avvocature di regione e Atac, che ci è stato raccontato come prossimo passo.

Per le chiusure della stazione Flaminio e della tratta extraurbana quando faranno i lavori di raddoppio, stiamo ragionando insieme ad Astral e alla regione di come poter far fare i lavori senza chiudere totalmente il servizio. In subordine, se proprio si deve chiudere abbiamo chiesto che il periodo sia il più breve possibile, ma saremo presenti ai tavoli di lavoro per questo. Abbiamo preteso di averli al più presto.

A un certo punto l’assessore ha palesato difficoltà aggiuntive su cantieri e opere legate soprattutto alla paventata volontà da parte del comune di Roma di voler dare alle due ferrovie Roma Lido e Roma Nord connotati da “metropolitana di superficie”, come va dicendo da anni. Peccato che almeno da noi il comune di Roma non si sia mai visto, quindi non tolleriamo ulteriori blocchi alle attività che riguardano la ferrovia Roma Nord. Noi il loro discorso lo abbiamo compreso bene e forse anche voi: Atac dal primo gennaio 2021 non avrà più diritto ai 90 milioni di euro garantiti dalla regione per la gestione delle nostre ferrovie e questo potrebbe essere un problema per la sostenibilità stessa di Atac e del suo concordato preventivo.

Infine, per cercare di risolvere i problemi attuali, cercheranno di dare una sistemata ai treni fermi e poco “performanti” stanziando circa 20 milioni di euro per le manutenzioni straordinarie entro quest’anno, altrimenti si rischia il blocco del servizio.

Al termine dell’incontro, ricordando che sotto la sede regionale c’era una manifestazione di pendolari abbastanza arrabbiati (e la cosa ha un po’ disturbato alcuni…) abbiamo lasciato loro una lista di domande, la lista delle soppressioni sulla Roma Nord da luglio a oggi e il nostro cronoprogramma.

Comitato pendolari ferrovia Roma nord

