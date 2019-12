Le borse di studio del Lions club Falisco Vulsineo agli studenti del “Dalla Chiesa”

Montefiascone - La giuria composta da docenti ha attribuito i riconoscimenti tenendo conto del curriculum scolastico e del testo prodotto sul tema “Un calcio al bullismo”

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Lions club “Falisco Vulsineo” e istituto “Dalla Chiesa” di Montefiascone, un legame tra due realtà di eccellenza nella Tuscia che da tempo esplorano percorsi comuni in ambito didattico e formativo per la promozione culturale e sociale del territorio.

L’ultimo frutto della collaborazione ormai pluriennale tra questi due prestigiosi enti è stato raccolto martedì 17 dicembre presso i locali dell’istituto “Carlo A. dalla Chiesa” dove si è tenuto il concorso indetto dal Lions Club Montefiascone Falisco Vulsineo volto a selezionare un candidato per una borsa di mobilità internazionale, inserita nel progetto Campi e Scambi giovanili Lions 2019-20.

Attraverso tali scambi giovanili i Lions si adoperano per far acquisire ai ragazzi una reale e approfondita conoscenza dei modi di pensare e vivere dei loro coetanei in altre parti del mondo e favorire nel contempo un corretto scambio di idee e opinioni, diffondendo e migliorando la collaborazione tra i tutti i popoli.

La giuria composta da docenti dell’istituto falisco ha attribuito i riconoscimenti tenendo conto del curriculum scolastico dei candidati e del testo prodotto dai medesimi che si sono cimentati sul tema “Un calcio al bullismo”. Il primo e il terzo posto sul podio sono stati rispettivamente occupati dalle studentesse liceali Lau Karina Claudia e Amadei Martina, mentre al secondo posto si è piazzato lo studente del corso tecnologico Pecugi Riccardo.

I tre vincitori hanno descritto il tema con precisione, non trascurando toccanti esperienze personali e ricordando che il bullismo è un reato da denunciare e sconfiggere.

Claudia, Riccardo e Martina si sono dimostrati consapevoli che il problema non va sottostimato per il bene delle vittime e dei bulli stessi. Il messaggio che emerge dai loro scritti è positivo e riconosce che la scuola è attenta e presente su queste problematiche.

23 dicembre, 2019