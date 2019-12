Le opere degli appassionati della Tuscia alla Mostra dei presespi a Santa Lucia

Ronciglione - Sarà visitabile fino al 7 gennaio

Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – Nella caratteristica chiesa di Santa Lucia in Vico si tiene ogni anno, come da tradizione, la mostra di presepi organizzata dalla Pia Unione di Santa Lucia con patrocinio del comune di Ronciglione e del comune di Caprarola.

Per tutto il periodo delle festività, fino al 7 gennaio, sono esposte rappresentazioni artigianali della Natività di ogni foggia e materiale, realizzate da artisti locali, artigiani o semplici appassionati dell’arte del presepio che con creatività modellano legno, sughero, cartapesta e altri materiali per dar vita alla propria opera.

Un’antica tradizione, sempre viva nel tempo, che ogni anno vede la partecipazione di numerosi espositori da tutta la provincia.

“Ronciglione ha tanto da offrire per le festività, grazie all’impegno e alla creatività dei cittadini che danno vita a manifestazioni uniche. Oltre al suggestivo Presepe vivente nei borghi medievali – ha commentato il sindaco Mario Mengoni – c’è anche la mostra di Presepi di Santa Lucia ad arricchire il natale ronciglionese, richiamando ogni anno molti visitatori. Si tratta di una rassegna unica nel suo genere frutto dell’impegno della Pia Unione Santa Lucia che da anni cura l’organizzazione della manifestazione, con il coinvolgimento di tanti ronciglionesi e non solo. La mostra conta oggi la partecipazione di appassionati da tutta la provincia, diventando una tradizione ormai consolidata. Invito tutti a far visita a questa esposizione così unica, in una delle chiese più suggestive e caratteristiche del nostro paese”.

La rassegna, giunta alla sua settima edizione, è arricchita anche da eventi collaterali, come la degustazione di vin brulé, caldarroste, cioccolata calda e pizzicotti fritti che si è tenuta nel week end natalizio appena trascorso e si ripeterà i prossimi 4 e 5 gennaio. La mostra è visitabile fino al 7 Gennaio (festivi 10-13, 15-19 / feriali 15-19).

Comune di Ronciglione

31 dicembre, 2019