Le ragazze investite a Roma sono morte sul colpo secondo l’autopsia

Cronaca - Si aggrava la posizione di Pietro Genovese che le ha travolte

Roma – Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due ragazze sedicenni investite ieri vicino ponte Milvio da Pietro Genovese, sono morte sul colpo secondo l’autopsia.

Si aggrava la posizione del ragazzo ventenne che ha travolto le due amiche. Pietro aveva un tasso alcolemico pari a 1,4 grammi per litro e la non negatività ad alcune sostanze stupefacenti. Inoltre in passato aveva avuto due episodi di possesso di droga, mentre a ottobre la patente gli era stata ritirata e poco dopo restituita.

Sequestrata l’auto e il cellulare per controllare se il ragazzo stesse utilizzando il telefono. Il giovane rischia l’arresto.

Dai primi risultati dell’autopsia sembrerebbe che Gaia e Camilla siano morte sul colpo perché non mostrano segni di trascinamento, ma sfondamento della scatola cranica e varie fratture.

Le due ragazze erano state in pizzeria con i compagni di liceo per festeggiare l’inizio delle vacanze di Natale e stavano tornando a casa.

23 dicembre, 2019