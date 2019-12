L’Emma Villas Siena si allena a Orte

Sport - Volley - Seduta straordinaria sabato mattina al Palatevere della squadra senese, seconda nel campionato di A2

Orte – L’Emma Villas Aubay Siena in visita al Palatevere. Sabato mattina la formazione toscana di serie A2 si allenerà al palazzetto comunale di Orte, in vista della partenza per la trasferta in Basilicata, sul campo della Geovertical Geosat Lagonegro.

Una seduta di rifinitura, in cui la formazione allenata da Gianluca Graziosi metterà a punto gli ultimi dettagli prima di spostarsi in terra lucana, dove sarà impegnata domenica alle 18.

L’Emma Villas è attualmente seconda nel campionato di serie A2, a un solo punto dalla capolista Ortona.

Concluso l’allenamento del Siena, il Palatevere continuerà il suo sabato all’insegna della pallavolo, con la gara tra Volley club Orte e Isola Sacra Fiumicino, valida per il campionato di serie B. Una curiosità: Luca Pasquini, libero titolare dell’Orte, ha giocato per alcuni anni con la maglia dell’Emma Villas.

19 dicembre, 2019