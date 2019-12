Portaci libri, Alexa, batterie per il cellulare e un nuovo governo…

Festività 2019 - La letterina dei politici a Babbo Natale

Viterbo – Caro Babbo… per Natale vorrei… vorrei… Resta sempre la domanda più difficile. Perché la tendenza alla reginetta di bellezza è pronta a colpire, soprattutto i politici “vittime inconsapevoli” (o no?) della pace nel mondo che in altri termini si traduce in turismo, lavoro e richieste di nuovi governi.

Che fine hanno fatto la tanta desiderata sciarpa, o una borsa firmata o l’originalissimo pigiama? Nella lista arrivata a Babbo Natale dai politici della Tuscia non mancano desideri bizzarri.

In cima c’è il sindaco Giovanni Arena che passa le vacanze a Viterbo: “Qui si sta bene – dice – e quindi ci resto per seguire anche le iniziative, tra cui i concerti in piazza e quello di Allevi, che offriamo ai nostri cittadini”. Per regalo, il sindaco in perfetto stile Miss Italia vorrebbe portare a termine obiettivi come il nuovo ecocentro, poi l’asfaltatura delle strade, le 55 assunzioni al comune e l’appalto dei rifiuti. “Per far cambiare aspetto alla nostra città – sottolinea -. Se tutto questo lavoro venisse apprezzato dai viterbesi per sarebbe il regalo più grande”. Ma spinto a pensare a qualcosa di materiale dice che “gli piacerebbe un viaggio a New York che cerco di organizzare da tanto, ma che ancora non ho fatto”.

Il suo vice Enrico Maria Contardo sta con figli e nipoti a Viterbo. Forse passate le feste se ne andrà un po’ in montagna. Il suo auguro è che le feste portino serenità e che il comune possa metterci del suo con interventi come l’asfaltatura delle strade. Per regalo, ripete il desiderio dello scorso anno: “un biglietto vincente del Superenalotto. Sono fiducioso”.

Il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli passa le vacanze in famiglia con “gli affetti più cari” e per regalo vorrebbe “una super batteria del telefono, perché mi serve energia – precisa – poi un libro fotografico sulla cappella Sistina e un biglietto aereo per un viaggio, non importa dove, importa viaggiare”.

Il senatore leghista Umberto Fusco sceglie anche lui la famiglia per trascorrere il Natale e chiede un buon libro sulle bellezze d’Italia. Moglie e figli saranno al fianco del senatore di Forza Italia Francesco Battistoni. “Un classico Natale”, commenta e aggiunge: “vorrei che la nostra provincia possa svilupparsi come merita. E poi mi piacerebbe un buon libri da leggere”.

L’assessore all’Urbanistica Claudio Ubertini passa le feste a casa e ha un desiderio “un treno che da qui mi porti in mezz’ora a Roma. Chissà che non possa avverarsi”. L’assessora Laura Allegrini farà un Natale casalingo in famiglia “per godermi qualche passeggiata nella nostra provincia se le temperature continuano così”. A Santa Claus chiede “un nuovo governo, meno tasse e tanti turisti in città”, poi precisa che “più passa il tempo e meno sono legata a oggetti materiali, però se proprio dovessi fare una richiesta mi piacerebbero un libro o un disco sorprendenti, musica che non ascolto, vista la mia continua esigenza di rinnovamento e modernità”.

L’assessore Marco De Carolis resta legato a Viterbo: “Da assessore alla Cultura passerò il Natale a lavorare visto che questo è un periodo importante per la città e il turismo. Quindi sarà attivo e in giro per vigilare sul Natale e per far sì che tutto vada per il verso giusto”. Per regalo “non ho richieste, già riceverne è bello, mi basta il pensiero”.

L’assessora Alessia Mancini a casa riceve la sua famiglia e quella del compagno Gianmaria Santucci e spiega di voler ricevere “un bel cesto di prodotti tipici della Tuscia. Cose buone”. L’assessore Elpidio Micci va in “vacanza per modo di dire, visto che per la vigilia abbiamo lavorato fino a pranzo e venerdì si ricomincia. Non ho mai chiesto regali ma ho sempre accettato quello che mi è stato fatto. Per la pubblica amministrazione, invece, il mio augurio è che nel 2020 si arrivi a una svolta, perché finora si è arrancato anche per la carenza di personale in tanti settori. Ora coi concorsi speriamo di risolvere. Il mio personale augurio è vedere realizzato nel tempo ciò che è stato possibile solo programmare”.

Il capogruppo di Forza Italia Giulio Marini resta a casa. E sul regalo non ha dubbi: “un bel versamento a favore della raccolta fondi del Centro studi il Leone per il recupero della loggia dei Papi” poi ammette scherzando “sono in fase ascetica, per cui cerco il meglio per gli altri. Forse perché sono sereno e il mio desiderio è che per gli altri possa essere lo stesso”.

Il capogruppo FdI Paolo Bianchini trascorrerà le vacanze lavorando “tranne il 25 che lo passo con mia madre. Visto che il 2019 è stato pesantuccio, quello che voglio è solo un po’ di tranquillità. Questo sarebbe davvero un regalo apprezzato”.

Per l’assessora regionale Alessandra Troncarelli “il Natale è l’occasione per trascorrere del tempo con la mia famiglia. Per qualche giorno, potrò godermi la mia piccola Ludovica e condividere con lei la magia di queste festività. Ma sarà anche un periodo per ricaricare le energie in vista delle sfide che ci attendono il prossimo anno.

In questi mesi, abbiamo potenziato l’impegno della Regione Lazio in favore degli anziani, per l’inclusione delle categorie sociali più fragili, per garantire alle famiglie laziali una rete di asilo nido più accessibile. E ci siamo impegnati per assicurare servizi migliori ai diversamente abili e non lasciare soli i familiari che se ne prendono cura.

Abbiamo anche aumentato gli sforzi per combattere la povertà e i motivi di esclusione sociale. Ecco, queste sono solo alcune delle azioni su cui mi concentrerò nel prossimo futuro come assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali della Regione Lazio affinché nei nostri territori tutti possano sentirsi parte di una comunità inclusiva e solidale”.

La consigliera Martina Minchella che ha trascorso un anno “politicamente movimentato” passa le feste in famiglia per regalo vorrebbe una vacanza col figlio… magari a New York” ma poi ammette “vorrei anche nuove elezioni e un nuovo governo”.

Natale con i tuoi per Alessandro Mazzoli che trascorre le feste “a casa dei miei genitori a Veroli, in provincia di Frosinone. Non ho chiesto regali e non li ho neanche lasciati intendere… non so che succede”.



Il consigliere comunale Pd Alvaro Ricci ha un desiderio preciso: “Alexa” e spera di riceverlo nella sua casa di campagna dove passa le feste “con gli affetti più cari. Siamo ancora tutti ed è questo quello che conta di più”.

25 dicembre, 2019