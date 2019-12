Sassari - Il presunto aggressore è stato fermato e arrestato dai carabinieri

Lite in una discoteca di Ossi, in provincia di Sassari. Un 26enne è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato stato accoltellato al termine della lite con un altro giovane fuori il locale.

Da quanto si apprende, l’aggressione si sarebbe consumata al bancone del bar.

Il presunto aggressore è stato fermato e arrestato dai carabinieri.

26 dicembre, 2019