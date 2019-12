“Loggia dei papi salva, ma non grazie al sindaco…”

Il Palazzo Papale si sta sfaldando - Viterbo - Opposizione soddisfatta ma critica: "Totale assenza dell'amministrazione comunale"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Apprendiamo con enorme soddisfazione che la Regione Lazio stanzierà 500mila euro per il “salvataggio” del palazzo dei papi e della sua loggia, uno dei più importanti monumenti della cristianità nel mondo e il simbolo della città di Viterbo.

Il nostro plauso va al consigliere regionale Enrico Panunzi e a tutta l’amministrazione regionale per il risultato raggiunto attraverso un lavoro fatto nel silenzio ma con atti concreti, perché la buona politica è quella che le cose prima le fa e poi le annuncia, non quella della continua propaganda fine a se stessa e inutile per i cittadini e il territorio.

Ringraziando inoltre tutti quelli che dalla Regione al governo nazionale si sono impegnati affinché il palazzo dei papi, il più importante patrimonio di Viterbo, ottenesse l’attenzione e le risorse necessarie alla sua salvaguardia al fine di custodirlo per i viterbesi i fedeli e i turisti di oggi e del futuro non possiamo tuttavia non rimarcare la totale assenza da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale di Viterbo che, ancora una volta, non è stata all’altezza della situazione anche rispetto al monumento simbolo della sua identità storico culturale.

Francesco Serra

Patrizia Frittelli

Lina Delle Monache

Alvaro Ricci

Giacomo Barelli

28 dicembre, 2019