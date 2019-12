“Loggia dei Papi, un atto che viene accolto con riserva dal governo è poco vincolante”

Viterbo - Il gruppo consiliare Fratelli d'Italia replica a Massimo Erbetti (M5s) in merito a un presunto finanziamento per la ristrutturazione

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Per tre volte abbiamo riletto la risposta del consigliere Erbetti nella speranza di aver saltato qualche riga e che dal pulpito avesse non soltanto, come capita a lor signori, dispensato perle di saggezza e lezioni morali, ma anche dato spiegazioni nel merito alle richieste di Fratelli d’Italia.

Così non è stato. Tutto ciò, ovviamente, non ci stupisce perché questa non risposta non smentisce il modo di operare che da sempre caratterizza il Dna pentastellato incline ad attaccare per non essere attaccato, senza mai arrivare alla sostanza delle questioni.

Forse non sono le feste natalizie ad aver distratto il consigliere Erbetti, ma la poca conoscenza degli atti parlamentari. Il gruppo di Fratelli d’Italia è ben conscio dell’esistenza di quell’ordine del giorno all’interno del calderone insieme ad altri 400 ma è consapevole anche di quanto poco sia “vincolante” un atto che viene accolto con riserva dal governo che si impegna a valutare l’opportunità di uno stanziamento di risorse.

E’ evidente, perciò, che il M5Stelle per il suo territorio si accontenta di pacche sulle spalle purché si tiri a campare, strumentalizzando il simbolo della nostra città per un po’ di propaganda.

Come già affermato in consiglio comunale il nostro gruppo non farà mai mancare il supporto e il contributo per proposte che siano serie ed attuabili per la città, ma sarà sempre contrario alla sterile propaganda fatta soltanto con l’obiettivo di evitare una prematura estinzione.

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia

27 dicembre, 2019