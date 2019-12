L’orchestra filarmonica Vittorio Calamani in concerto al teatro Unione

Viterbo - L'esibizione musicale il 2 gennaio alle 21

Condividi la notizia:











Viterbo – Dopo il successo del concerto di debutto lo scorso agosto, l’orchestra filarmonica Vittorio Calamani, insieme con il suo sponsor principale Aisico Srl, sarà in concerto con un programma sinfonico che prevede Antonin Dvorak (Danze Slave op. 64 e op. 72) e Gioacchino Rossini (Dall’opera Guglielmo Tell – Ouverture), diretto ancora una volta da Hossein Pishkar, il 2 gennaio alle 21 al teatro dell’Unione di Viterbo nell’ambito della stagione promossa da comune di Viterbo e Atcl – associazione teatrale fra i comuni del Lazio.

Ad anticipare la notizia dell’evento, sono stati il sindaco Giovanni Maria Arena e l’assessore alla cultura Marco De Carolis, in occasione della conferenza stampa a palazzo dei Priori, per la presentazione degli appuntamenti di fine e inizio anno.

L’associazione Festival della Piana del Cavaliere, nel suo terzo anno di attività, si concentra nella realizzazione di un progetto orchestrale che valorizzi talentuosi musicisti provenienti dal panorama nazionale e internazionale, affinché si confrontino all’interno di una realtà musicale professionale che aspira ad una qualità d’eccellenza. L’obiettivo nasce dalla volontà di investire nella bellezza, nella cultura e nell’arte, ma soprattutto dalla certezza che i giovani siano un patrimonio da coltivare nel rispetto delle loro capacità professionali e artistiche. L’opportunità di perfezionarsi nell’ambito orchestrale e al tempo stesso di realizzarsi nell’ambito lavorativo è attuabile grazie al sostegno dell’azienda Aisico srl nella persona di Stefano Calamani.

L’orchestra filarmonica Vittorio Calamani si è formata tramite regolari audizioni tenutesi nel mese di maggio e si sviluppa all’interno di un progetto pluriennale e continuativo il cui scopo è quello di tornare a investire nella cultura, nei giovani e nella musica, incoraggiando un approccio al patrimonio culturale più facile da attuare e più accessibile, per dare ai giovani musicisti la possibilità di mettere in pratica la propria professionalità in un ambiente adeguato e stimolante grazie alla presenza di colleghi, direttori e solisti provenienti dai più interessanti panorami musicali italiani ed europei.

L’attività dell’Ofvc vuole qualificarsi anche come portatrice di un contributo positivo al patrimonio culturale regionale ed italiano, per rendere un giusto merito ai valori storici e paesaggistici del nuovo territorio che la ospita in cui l’orchestra, grazie alle sue proposte, vuole farsi promotrice di una crescita sociale e culturale.

L’Ofvc ha fatto il suo debutto mercoledì 14 agosto sotto la guida del giovane e talentuoso direttore iraniano Hossein Pishkar con un concerto sinfonico realizzato in piazza XX settembre a Configni. Questo evento, che ha visto eseguite la sinfonia 89 di Haydn e la sinfonia 4 di Schumann, ha rappresentato la fine della III edizione del festival della Piana del Cavaliere e l’inizio dell’attività musicale e artistica dell’Ofvc, registrando una presenza di più di 400 persone.

Condividi la notizia:











23 dicembre, 2019