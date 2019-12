Per l’Ortoetruria un Natale da capolista, Matthew Pebole miglior marcatore

Bilanci 2019 - Sport - Pallacanestro - Serie C gold - La Stella azzurra arriva alla sosta al primo posto del girone assieme a Basket Roma e Petriana - Per l'ala 178 punti messi a segno

Viterbo – (s.s.) – Vacanze serene per l’Ortoetruria.

La sosta natalizia blocca il campionato per un weekend: il girone unico di serie C gold laziale torna tra sabato 4 e domenica 5 gennaio. Tempo prezioso per ricaricare le batterie in vista della seconda parte di stagione in cui la Stella azzurra punta a rimanere tra i protagonisti.

In testa alla classifica nonostante la leggera flessione tra la decima e la 12esima giornata, la squadra di Umberto Fanciullo saluta il 2019 con 20 punti (al pari di Basket Roma e Petriana) frutto di dieci vittorie e tre sconfitte.

Spicca soprattutto l’avvio biancostellato fatto di nove successi consecutivi contro Albano, Civitavecchia, Anzio, Alfa Omega, Frassati Ciampino, Fondi, Smit, Pass Roma e Pontinia. Una marcia trionfale spezzata dalle tre sconfitte subite da Petriana, Tiber e Basket Roma e ripresa all’ultima giornata dell’anno con il 72-69 sul Frascati.

A due giornate dal giro di boa la corsa al titolo di campione d’inverno è più viva che mai: i biancostellati chiuderanno il girone d’andata affrontando il San Nilo Grottaferrata e il San Paolo Ostiense mentre Basket Roma e Petriana se la vedranno rispettivamente con Frassati Ciampino e Frascati e Fondi e San Paolo Ostiense. Incroci importanti che daranno un primo riscontro sul campionato in corso che preannuncia una battaglia serrata fino alla fine.

Il miglior marcatore della rosa viterbese è Matthew Pebole. Con 178 punti l’ala è al 15esimo posto della classifica generale assieme a Charles Hankerson Jr del Civitavecchia. Il podio è invece composto da Lorenzo Cugini del Fondi (353 punti), Matteo Pierangeli del Frascati (250) e Davide Serino sempre del Frascati (238) mentre gli altri quattro biancostellati che hanno superato “quota cento” sono Fabrizio De Gregorio (153), Stefano Rubinetti (146), Marcus Price (143) e Simone Rogani (106).

Nei punti complessivi realizzati l’Ortoetruria è al settimo posto a quota 930 dietro a Fondi (940), San Paolo Ostiense (971), Petriana (992), Frascati (1004), Basket Roma (1037) e San Nilo Grottaferrata (1046). Per quanto riguarda il minor numero di punti subiti il team della Tuscia è al quinto posto con 855 alle spalle di Civitavecchia (849), Petriana (835), Frassati Ciampino (825) e Tiber Roma (810).

Samuele Sansonetti

Squadra PT G V P Petriana Hsc 20 13 10 3 Basket Roma 20 13 10 3 Stella azzurra Viterbo 20 13 10 3 San Paolo Ostiense 18 13 9 4 San Nilo Grottaferrata 16 13 8 5 Tiber Roma 16 12 8 4 Club basket Frascati 14 13 7 6 Anzio basket club 14 13 7 6 Frassati Ciampino 12 13 6 7 Albano basket club 12 13 6 7 Pass Roma 12 13 6 7 Alfa Omega 10 12 5 7 Cestistica Civitavecchia 10 13 5 8 Virtus Pontinia 8 13 4 9 Smit Roma centro 2 13 1 12 Virtus Fondi 2 13 1 12

26 dicembre, 2019