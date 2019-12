Lucrezia Liberati e Simone Librale in concerto al tempio romanico di S. Francesco

Capranica - Giovedì 2 gennaio dalle 18 nell’ambito della terza edizione della rassegna Francigena Live Festival

Capranica – Riceviamo e pubblichiamo – Nell’ambito della terza edizione della rassegna Francigena Live Festival, giovedì 2 gennaio dalle 18, nel suggestivo Tempio Romanico di San Francesco, situato nel Centro Storico di Capranica, Concerto di musica sacra per pianoforte “Ad nos, ad salutarem undam” con Lucrezia Liberati e Simone Librale.

Comune di Capranica

Lucrezia Liberati (1997) ha conseguito il diploma accademico di primo livello con la votazione di 110 e lode sotto la guida del maestro Daniel Rivera presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno dove sta frequentando il biennio di laurea con il maestro Maurizio Baglini.

Numerosi i concorsi pianistici cui ha partecipato qualificandosi sempre alle prime posizioni e conseguendo diversi premi assoluti: Rassegna Nazionale “Città di S. Vincenzo”, Concorso nazionale “Giovani Musicisti” di Viterbo, Concorso Nazionale “Gian Galeazzo Visconti” di Roma, Concorso Nazionale “Città di Magliano Sabina”, Concorso Nazionale “J. S. Bach di Sestri Levante”, Concorso Nazionale “Riviera Etrusca” di Piombino, Concorso Internazionale Città di Firenze “Premio Crescendo”, Concorso Internazionale “Caraglio Piano Competition”, “Concorso Silver” di Empoli; Concorso Musicale “Lions Club Aldebrandeschi” di Grosseto; “Concorso Paolo Zuccotti” di Firenze; Concorso “Riviera della Versilia D. Ridolfi”, Concorso Rotary 2019.

Ha suonato nel Salone d’Onore del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma; nella Sala Regia del Palazzo dei Priori di Viterbo; nel Salone Storico delle Terme Excelsior di Montecatini; a Villa del Lupo (PI) per il “Gran Tour delle ville pisane”; a Livorno per Effetto Venezia; a Lucca a Villa Bottini; al Castello Pasquini di Castiglioncello; a Livorno per la rassegna “Ospedali in musica”; a Cella Monte (AL) per la rassegna “Monferrato Classic festival 2017”; a Verona per la rassegna “Concerti dalle 6 alle 7”; a “Piano City Milano”; a Piombino per “I Concerti del Chiostro”; al Piccolo Auditorium Flamingo di Capoliveri ”; a Ischia per il Classica Festival “Note sul mare”; al Museo Piaggio di Pontedera (PI) con il maestro Daniel Rivera e Daniel Guas nel Concerto “Tangos Y danzas argentinas”; nell’Abbazia di San Galgano (SI) per l’ ”Estate Musicale 2019”; nel Salone degli Affreschi della Villa del Presidente a Livorno, nel Tempio della Rotonda a Rovigo per il “I Festival Mariano Internazionale”. Ha partecipato al I°Internationalen Kurs der Pfluger Stiftung Freiburg (Germania) e a diverse Master Classes Internazionali di Pianoforte e Musica da Camera con Alan Weiss, Zlata Chochieva, Misha Dacic, Alexander Romanovsky, Alfredo Persichilli, Angelo Persichilli, Trio Kanon.

È vincitrice delle seguenti Borse di Studio: Ugo Ferrario 2015; sez. biennio 2018, per pianisti solisti; “Rotary Club” 2016 musica da camera; Franco Fiorani 2018; “Scuola di Musica Ritrovata” 2019.

Simone Librale ha intrapreso lo studio del pianoforte presso l’Istituto musicale “P. Giannetti” con il maestro Giuliano Adorno sotto la cui guida conclude il corso pre-accademico. Ha conseguito il diploma accademico di primo livello con la votazione di 110 e lode e menzione d’onore sotto la guida del Maestri Maurizio Baglini e del Daniel Rivera presso l’ISSM “Pietro Mascagni” di Livorno, con i quali sta frequentando anche il biennio specialistico. È iscritto all’Accademia di musica di Pinerolo nella classe di pianoforte contemporaneo del Mº Emanuele Arciuli. Ha partecipato a vari concorsi nei quali è sempre stato premiato o vincitore tra cui: concorso regionale Lions Club Grosseto Aldobrandeschi; “Giulio Rospigliosi”, Lamporecchio (PT); “Riviera etrusca”, Piombino (LI); “SilVer 2017”, Empoli; “Paolo Zuccotti”, Firenze; “Mirabello in Musica”, Mirabello sannitico (CB); Riviera della Versilia “Daniele Ridolfi”, Camaiore (LU). È risultato vincitore più volte al Premio Palmiero Giannetti di Grosseto. Nel 2018 ha ottenuto la borsa di studio “Ugo Ferrario” presso l’ISSM “P. Mascagni” di Livorno. Ha suonato in vari festival tra cui: Orbetello Piano Festival – Al chiaro di luna, Festival musicale “Recondite Armonie”, Festival internazionale di Scansano “Morellino Classica”, festival internazionale “Duchi d’Acquaviva”, Livorno Music Festival, “Festival Mariano internazionale”. Ha frequentato seminari e masterclasses tenuti da Nati Ballarin, Hector Moreno, Giuliano Adorno, Leonel Morales, Daniel Rivera, Zlata Chochieva e Misha Dacic.

Programma del Concerto

F. Liszt: da “Harmonies poétiques et religieuses” S. 173, Ave Maria, Bénédiction de Dieu dans la solitude

Lucrezia Liberati

F. Liszt da “Harmonies poétiques et religieuses” S. 173 Funérailles

Simone Librale

F. Liszt: Fantasia e fuga sul corale “Ad nos, ad salutarem undam” S. 624 dall’opera “Le Prophète” di Giacomo Meyerbeer

Lucrezia Liberati e Simone Librale

31 dicembre, 2019