L’università agraria compie 125 anni

Tarquinia - Il presidente Sergio Borzacchi: "Grande orgoglio"

Condividi la notizia:











Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Con gli auguri per l’arrivo del nuovo anno, voglio ricordare alla comunità i 125 anni della costituzione dell’università agraria di Tarquinia.

L’università agraria è un ente con personalità giuridica riconosciuta dal 1894, in seguito all’emanazione della legge sull’ordinamento dei domini collettivi ubicati nelle province degli ex stati pontifici.

Fu proprio con la legge numero 397 del 4 agosto 1894 che vennero considerate persone giuridiche le università agrarie. Oggi sono passati 125 anni e siamo cresciuti notevolmente anche dal punto di vista delle attività di settore, sia in ambito agricolo, forestale che nel sociale. Anche alla luce della nuova legge numero 168 del 2017, dove si evince che questi enti rivestono un importante ruolo per la gestione degli usi civici e dei beni collettivi.

Essere presenti nella fase amministrativa nella ricorrenza dei 125 anni della nostra agraria è motivo di grande orgoglio per me, per l’intera giunta, per i consiglieri e per chi sta lavorando all’interno dell’amministrazione per il bene della comunità.

A tutti i cittadini di Tarquinia e alle loro famiglie gli auguri di buon anno nuovo pieno di serenità e buoni propositi.

Sergio Borzacchi

Presidente università agraria di Tarquinia

Condividi la notizia:











29 dicembre, 2019