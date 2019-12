Operazione Erostrato - Ha messo a verbale dichiarazioni autoaccusatorie il braccio destro del boss Ismail Rebeshi - È l'unico albanese che sarà giudicato con lo sconto di un terzo della pena in abbreviato

Viterbo – (sil.co.) – Mafia viterbese, Sokol Dervishi collaboratore di giustizia. È l’unico albanese che sarà giudicato con lo sconto di un terzo della pena in abbreviato. Ha messo a verbale dichiarazioni autoaccusatorie il braccio destro del boss Ismail Rebeshi.

Il braccio destro del boss Rebeshi, al vertice con Giuseppe Trovato del presunto sodalizio italo-albanese di stampo mafioso sgominato coi 13 arresti dello scorso 25 gennaio, starebbe collaborando coi pm Fabrizio Tucci e Giovanni Musarò della Dea di Roma, titolari dell’inchiesta.

Anche lui albanese, 36 anni, sposato con una bambina in tenera età, risiedeva a Viterbo con la famiglia, in un appartamento al quartiere Paradiso, al momento dell’arresto. Trasferito da Mammagialla nel reparto di alta sorveglianza del carcere di Nuoro, adesso è detenuto nel Lazio. Vicino Roma, nel carcere di Paliano, in provincia di Frosinone.

Il particolare è emerso durante la prima udienza davanti al gup che si è tenuta sabato scorso nell’aula di corte d’assise “Occorsio” del tribunale di piazzale Clodio. Sono stati gli stessi pubblici ministeri a parlare dei verbali delle dichiarazione autoaccusatorie di Dervishi, che ora saranno vagliati dalle difese del altri indagati.

Dervishi, come è noto, è uno dei tre arrestati che hanno ottenuto labbreviato. Con la commessa di compro oro Martina Guadagno e l’ex barista di via Genova Luigi Forieri sarà giudicato il prossimo 10 febbraio col rito che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena.

24 dicembre, 2019