Roma - 334 voti a favore, 232 contrari e quattro astenuti

Roma – Manovra, la Camera approva la fiducia.

Con 334 voti a favore, 232 contrari e quattro astenuti, l’aula ha confermato la fiducia al governo.

Ora si procederà con l’esame della nota di variazione al bilancio e con la discussione degli ordini del giorno. Il via libera definitivo al provvedimento, che non ha subito modifiche rispetto al testo uscito dal Senato, è atteso in serata.

‘Stop’ all’aumento dell’Iva, lotta all’evasione, taglio del cuneo fiscale e stop al superticket. Sono queste alcune delle misure del provvedimento da 32 miliardi. E poi plastic tax e sugar tax. .

E proprio queste ultime due misure hanno generato un ampio dibattito. Il risultato è stata una netta riduzione delle due imposte rispetto all’idea iniziale. La tassa sulla plastica si è fermata a 45 centesimi al chilo e partirà da luglio. Quella sullo zucchero, che riguarda le bevande analcoliche, resta a 10 centesimi al litro e partirà da ottobre.

Incertezza fino all’ultimo per alcune misure. Sul finale sono saltati i provvedimenti riguardanti la legalizzazione della cannabis light e la Tobin tax, che avrebbe tassato dello 0,04% alcuni tipi di transazioni finanziarie on line.

23 dicembre, 2019