“Marciapiedi resi viscindi dal guano e un olezzo terribile”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Spettabile redazione di Tusciaweb, vi scrivo per evidenziare la problematica che si è venuta a determinare da qualche tempo a causa dell’invasione di centinaia di migliaia di storni che hanno deciso di popolare gli alberi di via Diaz, fuori Porta Romana, e non solo.

Questi uccelli infatti imbrattano con le loro deiezioni qualunque cosa si trovi sotto il loro passaggio, automobili, persone marciapiedi; situazione che spinge molti, per evitare di essere colpiti, a camminare nella carreggiata, con notevole pericolo per pedoni ed automobilisti.

I marciapiedi in particolare, già non manutenzionati da tempo immemore, sono resi viscidi da diversi centimetri di guano, che sottoposto ad irraggiamento solare rilascia un olezzo terribile.

Infine, ma non meno importante, ci si trova costretti a lavare la macchina praticamente tutti i giorni.

Mi chiedo a questo punto chi è’ il responsabile dell’igiene pubblica? non si potrebbe almeno far spazzare le strade? e provvedere in qualche modo a scacciare i fastidiosi volatili?una precedente amministrazioni ci riusci’.

Grazie per l’attenzione accordatami.

Segnalazione firmata

28 dicembre, 2019