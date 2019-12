Vibo Valentia - Coinvolti boss, politici e imprenditori - Sequestrati beni per 15 milioni

Vibo Valentia – Maxi blitz dei carabinieri contro l’ndrangheta, oltre 300 arresti.

Maxi blitz dei carabinieri contro le cosche dell’ndrangheta. Oltre 300 gli arresti. Tra questi boss, politici e imprenditori. In 260 sono finiti in carcere, 70 ai domiciliari. Altri 82 sono finiti sotto inchiesta per un totale di 416 persone coinvolte nel maxiblitz.

Sono stati inoltre sequestrati beni per 15 milioni. Disarticolati i clan del vibonese in Italia e all’estero.

Politici, avvocati, commercialisti, funzionari infedeli dello stato e massoni figurano tra gli arrestati. L’operazione è stata condotta all’alba dai carabinieri del ros e del comando provinciale di Vibo Valentia con il coordinamento della dda di Catanzaro. Tra loro anche l’avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli.

L’operazione è stata rinominata ‘Rinascita-scott’. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio e altri reati aggravati dalle modalità mafiose.

Nell’operazione sono impegnati 2500 carabinieri del ros e dei comandi provinciali che in queste ore stanno lavorando sul territorio nazionale supportati anche da unità del gis, del reggimento paracadutisti, degli squadroni eliportati cacciatori, dei reparti mobili, da mezzi aerei e unità cinofile.

19 dicembre, 2019