Civitavecchia - Polizia - Le indagini erano iniziate a maggio e si sono concluse la vigilia di Natale

Civitavecchia – Messaggi criptati per vendere la droga, due arresti.

La vigilia di Natale si è conclusa con l’esecuzione di due misure cautelari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nei confronti di due pregiudicati di Santa Marinella, A. M. di anni 41 e I. C. di anni 45 una complessa attività investigativa che ha visto impegnati gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di pubblica sicurezza di Civitavecchia.

Il gip del tribunale di Civitavecchia, ha emesso l’ordinanza di custodia sulla base degli elementi forniti nel corso della lunga indagine, soprattutto valutando la gravità dei fatti e le modalità con cui i due uomini riuscivano a procurarsi lo stupefacente di diversa natura da offrire a una “clientela” differenziata, tutti elementi che hanno evidenziato una particolare propensione a delinquere dei due uomini.

Le indagini, hanno avuto inizio nel mese di maggio, allorquando, gli agenti avevano arrestato A. M., originario di Torre del Greco, poiché trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere commercializzata.

Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno ricostruito la fitta e proficua rete di spaccio messa in piede dai due uomini.

I dati emersi dalle indagini svolte hanno evidenziato, a carico dei due, un grave quadro indiziario essendo emersa con chiarezza, per entrambi, l’attività di spaccio di sostanza stupefacente.

La destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio è risultata evidente dal quantitativo sequestrato nell’ambito dell’attività investigativa che ha portato al sequestro di oltre 1000 dosi di hashish e 100 di cocaina.

Inoltre, durante le intercettazioni è emerso che i due uomini usavano un linguaggio criptico caratterizzato da sottintesi sia per accordarsi tra loro che con i numerosi clienti sulle modalità ed i tempi per lo scambio della sostanza.

Dalle indagini è emerso che l’illecita attività veniva svolta all’interno dell’attività lavorativa di I. C. che la utilizzava sia per occultare lo stupefacente che per incontrare i clienti ed effettuare gli scambi.

27 dicembre, 2019