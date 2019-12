Mondiale virtuale di formula 1, Arena consegna l’attestato di merito sportivo a David Tonizza

Sport - Viterbo - Il giovane campione della Ferrari driver academy

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mondiale virtuale di formula 1, il sindaco Arena consegna attestato di merito sportivo a David Tonizza, campione Ferrari driver academy hublot esports team. Presenti alla cerimonia anche il delegato alle società sportive Achilli e il consigliere comunale Muroni.

Mondiale virtuale di Formula 1, il sindaco Giovanni Maria Arena ha consegnato nei giorni scorsi un attestato di merito sportivo a David Tonizza, pilota virtuale ufficiale della Ferrari Driver Academy Hublot Esports Team.

Nella sala rossa di Palazzo dei Priori, il primo cittadino ha consegnato al campione viterbese il simbolico riconoscimento per aver conquistato, lo scorso 4 dicembre, a Londra, il primo posto al Mondiale virtuale di Formula 1.

“Un campione molto giovane e un titolo cosi importante – ha sottolineato il sindaco Arena rivolgendosi al driver virtuale viterbese durante la cerimonia di consegna dell’attestato di merito sportivo -. Rappresenti la Ferrari, la prestigiosa scuderia di Maranello. Sei un campione mondiale. Hai solo 17 anni e trionfare con la tuta della Ferrari addosso, credo sia davvero una bella emozione. Per te e per la tua famiglia. Per Viterbo sicuramente un motivo di vanto. Hai già vinto altri campionati, ma il titolo che hai conquistato a Londra è davvero di tutto rispetto. Ti auguro tante altre soddisfazioni sia nello studio, sia in campo professionale”.

A congratularsi con David Tonizza, accompagnato dal padre Alessandro, oltre il sindaco Arena, anche i consiglieri Paolo Muroni e Matteo Achilli, quest’ultimo delegato ai rapporti con le società sportive.

31 dicembre, 2019