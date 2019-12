“Il mondo del volontariato adesso ha una sede tutta sua”

Viterbo - Sergio Insogna dopo la decisione del consiglio comunale di affidare la sala Gatti alla Consulta

Viterbo – Il mondo del volontariato a Viterbo ha una sede istituzionale tutta sua. La Sala Gatti. Verrà gestita dalla Consulta presieduta da Sergio Insogna. Ieri pomeriggio l’approvazione della delibera in consiglio comunale.

“Finalmente – ha detto Insogna – una sala poco utilizzata e che rischiava di andare in degrado torna alla città, al mondo del volontariato”.

L’obiettivo principale dell’assegnazione della sala alla Consulta “è quello – spiega il consigliere Insogna – di poter attivare uno spazio aperto a tutte le associazioni accreditate e non, purché siano in regola con quanto previsto dai regolamenti comunali e che abbiamo proceduto alla iscrizione al Registro generale delle associazioni del comune di Viterbo. Naturalmente le associazioni accreditate presso la Consulta hanno avuto un controllo amministrativo di idoneità e quindi hanno ottemperato a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti comunali. Passaggi amministrativi, questi, utili anche in funzione di eventuali bandi per contributi e agevolazioni di natura fiscale”.

La delibera approvata dal consiglio permette alla Consulta del volontariato di poter gestire la sala Gatti per le attività istituzionali, promozionali e formative di associazioni che affrontano ogni giorno emergenze ambientali, sociali ed economiche, disabilità, povertà, violenza di ogni genere e tipo. Il tutto con l’obiettivo di dare dignità e tutele ai cittadini in difficoltà.

“Viterbo è una città solidale – ha sottolineato Sergio Insogna – e credo che oggi il consiglio abbia affermato questo principio di civiltà. Ora seguirà la fase amministrativa che stabilirà, con un’apposita convenzione, i tempi e i modi di gestione, tenendo presente le esigenze dell’amministrazione e delle altre associazioni di volontariato non aggregate alla Consulta. Naturalmente la sinergia di intenti e di lavoro sino ad ora messa in campo con l’assessorato ai servizi sociali è un’ulteriore garanzia di concretezza, di affidabilità e di tutela per tutte le associazioni del territorio che caratterizzano il bellissimo mondo del volontariato”.

Daniele Camilli

20 dicembre, 2019