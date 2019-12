Politica - Così Sergio Caci, sindaco sospeso, in un post su Facebook: "Dicono che siano venuti meno traccia programmatica e spirito di squadra, sono esterrefatto"

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Montalto, Fedele e Socciarelli rinunciano alle deleghe.

Ad annunciarlo è il sindaco, ora sospeso, Sergio Caci. Lo scrive in un post su Facebook.

“Cari amici – si legge -, vi comunico ciò che mi avevano anticipato Marco Fedele ed Emanuela Socciarelli.

Oggi (ieri, ndr), con una lettera inviata al sindaco pro tempore e al presidente del consiglio, hanno entrambi rinunciato alle deleghe che gli avevo conferito ad inizio mandato e che avevo ulteriormente rafforzato durante i mesi successivi.

Sono dispiaciuto per la tempistica. Non è delicato creare crepe ad una amministrazione che, con un sindaco facente funzioni in carica, è in attesa che terminino gli effetti della legge Severino per l’altro, cioè il sottoscritto. Fortunatamente dalle crepe entra sempre la luce.

Bilancio – Tributi – Demanio – Società Partecipate – Personale – Sport – Associazioni Sportive – Politiche per la casa – Politiche per l’integrazione – Famiglia – Politiche per l’infanza – Scuola – Pari Opportunità – Politiche Sociali: queste sono le deleghe che da sindaco in carica ho conferito a Marco Fedele e Emanuela Socciarelli”.

Si legge ancora nel lungo post: “Sono ancora più dispiaciuto, perché leggo nella lettera del venir meno della “traccia programmatica” e dello “spirito di squadra” iniziali, accennando ad una “litigiosità interna”, che non trova riscontro negli atti prodotti.

Infatti, si litiga così tanto che nel 2019 Fedele ha gestito un milione e 600 mila euro del bilancio comunale e la Socciarelli poco più di un milione di euro. Cifre importanti, condivise da tutti e che hanno portato effetti positivi sia per noi cittadini, sotto forma di progetti, programmazione e gestione, sia per il loro gruppo politico, che vede alcuni esponenti collaborare con l’attuale amministrazione comunale, anche in ruoli apicali.

Sono esterrefatto perché la lettera riporta anche approcci polemici su una questione ambientale, che non serviva per giustificare la decisione presa. Potrei elencare anche io mancanze in ognuno dei due consiglieri comunali, ma non è il mio stile, sopratutto non è lo stile di una squadra politica”.

Infine: “Approfitto per ringraziare Luca Benni, il sindaco facente funzioni, che dal 26 novembre, giorno della mia sospensione, sta portando avanti egregiamente il lavoro dell’amministrazione comunale: si vede con i fatti. Grazie a Fabio, Silvia, Rita, Ornella e Giovanni per il maggiore impegno e presenza in questo periodo e sopratutto per il rispetto nei miei confronti.

Fare una lista insieme significa condividerne il percorso. Chi in passato ha tentato di smarcarsi, pur avendo ottenuto il massimo in termini economici e di visibilità, non ha avuto poi buoni risultati dai cittadini: Montalto e Pescia vengono prima delle ambizioni politiche personali. Il Popolo è Sovrano”.

Condividi la notizia:











31 dicembre, 2019