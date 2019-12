Polisportiva Monti Cimini, un Natale sognando la D

Sport - Calcio - Eccellenza - I gialloneri, trascinati dai gol del bomber Vittorini, sono a 4 punti dalla capolista - Corneto Tarquinia bloccata dalla pareggite al 14esimo posto

Soriano nel Cimino – (a.c.) – Tra la Polisportiva Monti Cimini e l’Eccellenza è sbocciato l’amore. Alla sua seconda esperienza nella categoria, dopo l’amarissima retrocessione di due anni fa, la squadra giallonera sta finalmente ritagliandosi quel posto tra i protagonisti che era atteso già allo scorso tentativo.

Guidata da coach Marco Scorsini, la squadra di Soriano, Vasanello e Vignanello è stata nelle prime posizioni della classifica fin dal calcio d’inizio del campionato, mettendo il sale sulla coda a tutte le compagini di vertice.

Risultati anche superiori alle aspettative, visto che la Monti Cimini è una neopromossa e partiva con l’unico obiettivo di raggiungere il prima possibile la salvezza. Ma i gialloneri hanno trovato un’arma letale nel centravanti Manuel Vittorini, autore di ben 17 reti e autentico trascinatore della squadra in questa prima tranche del campionato.

L’infortunio del bomber nelle ultime settimane è coinciso con una leggera frenata della Pmc, che però resta al quinto posto in classifica, a soli 4 punti dalla capolista Real Monterotondo Scalo.

Per l’altra portacolori della Tuscia impegnata in Eccellenza, la classifica è più complicata. Infatti, nonostante sia in serie positiva da ben otto turni, la Corneto Tarquinia è quattordicesima, in zona playout, con 18 punti.

A frenare il volo dei rossoblù sono i pareggi, nove in totale, che ne fanno la squadra con più X sulla tabella dei risultati.

Come la Monti Cimini, anche la Corneto è una neopromossa e sta dimostrando di poter reggere molto bene la categoria. A coach Bifini e i suoi ragazzi manca ancora un piccolo step per tirarsi fuori del tutto dalle sabbie mobili, ma i presupposti sembrano esserci tutti.

Eccellenza Lazio – Classifica dopo 16 giornate

Pos. Squadra Pt. 1 Real Monterotondo Scalo 31 2 Tivoli 30 3 Montespaccato 28 4 Eretum Monterotondo 28 5 Monti Cimini 27 6 Civitavecchia 24 7 Unipomezia 23 8 Boreale Don Orione 22 9 Vigor Perconti 22 10 Aranova 20 11 Anzio 19 12 Villalba 19 13 Sporting Genzano 18 14 Corneto Tarquinia 18 15 Falaschelavinio 16 16 Ottavia 15 17 Cynthia 10 18 Virtus Nettuno 9

27 dicembre, 2019