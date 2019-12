Milano - È in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita

Milano – Muletto si ribalta, operaio 20enne rimane schiacciato e subisce l’amputazione di una gamba.

L’incidente sul lavoro è avvenuto in un’azienda a San Donato Milanese.

Un muletto si è ribaltato e un operaio è rimasto schiacciato.

Il 20enne, portato in ospedale, ha subito l’amputazione di una gamba.

È in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia locale.

18 dicembre, 2019