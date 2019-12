“Nasce l’albo delle botteghe storiche, valorizzerà i commercianti”

Viterbo - L'assessore allo Sviluppo economico, Alessia Mancini, ha ufficializzato il marchio a cui possono aderire le attività

di Maurizia Marcoaldi

Viterbo – “Nasce l’albo delle Botteghe storiche per valorizzare i nostri commercianti”. E’ l’assessore alla Sviluppo Alessia Mancini che questa mattina ha ufficializzato l’istituzione dell’albo delle Botteghe storiche. Una realtà che riunirà sotto un unico marchio le botteghe del centro storico che hanno alle spalle un’attività di 50 anni. L’albo nasce dopo una mobilitazione di un anno.

“Un anno fa mi è pervenuta la richiesta, avanzata da circa una ventina di attività, di essere identificate come botteghe storiche – ha spiegato l’assessore Mancini –. Abbiamo lavorato duramente per un anno e alla fine ci siamo riusciti. Oggi posso dire ufficialmente che è nato l’albo delle Botteghe storiche, un albo che vuole valorizzare la professionalità dei nostri commercianti”.

La nascita dell’albo, dopo un iter non proprio facilissimo. “Qualche inciampo – ha aggiunto Mancini – lo abbiamo incontrato perché le botteghe storiche appartenevano al testo unico regionale. A novembre è stato approvato il testo unico ed è stato cassato l’articolo che bloccava le botteghe storiche. In questo modo abbiamo potuto fare l’albo e creare una loro esclusiva identità. Ora abbiamo pubblicato un disciplinare”.

Per far parte dell’albo le attività dovranno rientrare in alcuni criteri stabiliti dal disciplinare. Tra i requisiti i 50 anni della struttura o dell’attività commerciale/artigianale. Necessaria quindi una continuità lavorativa, ma nel caso di interruzione ci sarà un comitato chiamato a valutare caso per caso. Altro criterio il fatto di risiedere, come attività, all’interno del centro storico. Richiesto inoltre il mantenimento dell’attività nello stesso locale, salvo i trasferimenti per causa di forza maggiore ma sempre nell’ambito del centro storico.

L’albo, oltre a conferire un marchio comune, permetterà di avere accesso a incentivi e fondi sia comunali che regionali. Previsto inoltre un supporto tecnico, come un sito internet comune e una rete marketing. Ma non solo.

“Dal primo gennaio – ha spiegato Mancini – inizieremo a lavorare sui regolamenti delle imposte comunali per creare sconti e sgravi e quindi una serie di agevolazioni che ci potranno essere per loro”.

Tutte le botteghe che rientreranno nell’albo avranno una targa da esporre nell’attività commerciale di riferimento. “Con questo bando – ha concluso l’assessore allo Sviluppo – il comune di Viterbo ha voluto riconoscere a queste botteghe la forza e il coraggio di mantenere un’attività per 50 anni. A questo punto abbiamo un’identità che contraddistingue le eccellenza del centro storico”.

A intervenire anche il sindaco Giovanni Arena che ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa che vuole “riconoscere la professionalità e l’amore per il territorio”. Il sindaco ha poi parlato dell’albo come “primo passo per tutelare le botteghe storiche che fanno la storia della città stessa”.

A prendere la parola anche Luigia Melaragni che ha accompagnato le botteghe storiche in questo percorso di riconoscimento fin da quando si sono rivolte all’assessore Mancini. “Lavoreremo tutto insieme – ha detto la segretaria provicniale di Cna Viterbo e Civitavecchia – per agevolare i commercianti che operano sul territorio da tanti anni”.

La signora Lucia dell’Antica legatoria viali ha chiuso la conferenza ringraziando a nome dei commercianti presenti in sala. “Nessuno ci vedeva – ha spiegato – finché tramite il comune e Luigia siamo diventati reali e punto di riferimento. Oggi siamo felici siamo perché siamo una sola realtà”.

23 dicembre, 2019