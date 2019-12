“Natale, quest’anno la gente è meno della metà…”

Viterbo - La delusione di chi lavora agli stand in centro - Una città deserta alla Vigilia - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – Una città deserta. Il deserto dei viterbesi, il giorno della vigilia di Natale, attorno alle 5, le 6 del pomeriggio. Girando per il centro storico. Pochissime le persone. E turisti, pochi e niente. Il Natale, a Viterbo, quest’anno, sembra proprio non funzionare. Magari tra oggi e la fine dell’anno tutto cambia e la città dei Papi subirà la meritata invasione, ma finora, quello che s’è visto, è decisamente un po’ scarsino.

Assembramenti a macchia di leopardo, come gli scioperi dell’autunno caldo di 50 anni fa. Esatti. Un po’ di gente c’era infatti a piazza San Lorenzo e un po’ d’altra parte a Corso Italia. Dove, grazie a Dio, c’era un tizio che cantava Stairway to Heaven dei Led Zeppelin a cavallo con piazza delle Erbe.

“L’anno scorso non avevo lo stand – racconta Elisabetta Frezza che con l’attività sta a piazza San Carluccio – però lavoravo per il villaggio di Natale. Mi ricordo però che lo scorso anno c’era la fila fino a qui (in mezzo a piazza San Carluccio ndr). Quest’anno la gente presente è meno della metà”.

Sulle scalinate di palazzo dei Papi e della cattedrale non c’è nessuno. Sparuti gruppi di genitori e nonni al centro della piazza dove c’è la pista di pattinaggio. Suggestiva, ma pure non balla. Almeno finora.

Piazza della Morte. Ieri sera, in nomen omen… un nome, un destino. Nel pomeriggio, tra le cinque e le sei, solo qualche presenza agli angoli. Per aria, con gli stormi di migliaia di uccelli, c’era più vita.

“Molti – commenta Rosa Raggi che ha il banco vicino palazzo dei Papi – si lamentano e dicono che rispetto agli altri anni c’è stato un calo delle presenze. Diciamo, bene ma era meglio fare di più”.

A piazza San Pellegrino ogni tanto passava qualche famiglia. A minuti di distanza le une dalle altre. Qualche foto con la renna finta e poi di nuovo la piazza deserta. Non è da meno nemmeno via Cardinal La Fontaine, qui proprio non c’è nessuno, e via San Lorenzo. Bar e attività commerciali nella maggior parte dei casi aperti, ma poche persone in strada.

“Nulla di eccezionale – spiega bene Simone Cipolloni, anche lui in uno stand in centro -. Benino, ma niente di eccezionale”. Stessa cosa in piazza del Teatro, via Marconi e piazza dei caduti. Risalendo poi su per via Ascenzi.

L’asticella s’alza e le cose vanno un po’ meglio solo a partire da via Roma. Perché pure piazza del comune è pianto. A via Roma si comincia invece a intravedere qualcuno per tornare a non vedere più nessuno in piazza delle Erbe e via dell’Orologio vecchio per risentire di nuovo un po’ di calore umano all’ingresso del Corso. Ma già all’altezza del Suffragio, chi c’era, ieri sera, stava già scemando.

Daniele Camilli

25 dicembre, 2019