Nel centro storico di Civita Castellana torna la normale circolazione

Cronaca - Dalle 8 del 27 dicembre saranno annullate le modifiche effettuate precedentemente

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Con l’ordinanza n. 118/2019 con cui si andava ad annullare la n. 103/2019 si ripristina nell’esatte modalità precedenti il traffico veicolare all’interno del centro storico.

Pertanto dalle 8 del 27 dicembre il traffico proveniente da piazza Giacomo Matteotti potrà dirigersi verso via Giuseppe Garibaldi in direzione piazza del Duomo o verso corso Bruno Buozzi.

Il traffico proveniente da via Roma potrà dirigersi verso il belvedere Falerii Veteres o in direzione piazza del Duomo per poi intraprendere via Don Giovanni Minzoni.

Amministrazione comunale Civita Castellana

24 dicembre, 2019