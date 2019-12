I neomaggiorenni si incontrano in sala consiliare

San Lorenzo Nuovo - La cerimonia si terrà venerdì 27 dicembre a partire dalle 18

San Lorenzo Nuovo – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 27 dicembre, alle 18, nasce una nuova tradizione a San Lorenzo Nuovo: l’incontro ufficiale dell’amministrazione comunale e della popolazione con i neo-maggiorenni del paese.

L’iniziativa è riservata ai ragazzi del 2001 che quest’anno compiranno la maggiore età; sono ventuno e rappresentano una delle ultime classi di nascita così popolose.

Per il sindaco di San Lorenzo Nuovo l’idea è quella di celebrare adeguatamente l’accesso al nuovo “status” di questi ragazzi soffermandoci sui tanti “oneri ed onori” che ne deriveranno. E’ anche un modo per cementare uno spirito di gruppo tra coetanei dello stesso paese.

Auspico come già avvenuto per altre iniziative come l’istituzione delle borse di studio, la cerimonia dei neo-laureati, la presentazione dei neo-nati dell’anno – conclude il Sindaco – che anche questo evento si trasformi nel tempo in una vera e propria tradizione.

La cerimonia è stata collocata nell’ambito dei festeggiamenti per il Natale, ricompresi all’interno del progetto “Non si era mai vista uNA..tale meraviglia” organizzato dal Comune in collaborazione con tante altre realtà associative del territorio e con un importante contributo economico della Regione Lazio che lo ha inserito ne “Le Feste delle Meraviglie”.

Di seguito il calendario delle prossime manifestazioni collocate nel programma “Non si era mai vista uNA..TALE MERAVIGLIA”

27.12.2019: ore 18.00 Sala Consiliare: Celebriamo i maggiorenni di San Lorenzo Nuovo.

28.12.2019: ore 17.00 Sala Consiliare: Cerimonia di benvenuto ai nati nel 2019

29.12.2019: ore 18.00 Chiesa del Convento: 6^ edizione Rassegna Corale si fa Natale a cura del Coro Polifonico Maria Santa Rosiello

01.01.2020: ore 12.30 Sala Consiliare: Brindiamo al nuovo anno

05.01.2020: ore 20.30 Palazzetto dello Sport: Aspettando la Befana, Tombola, giochi e divertimento

06.01.2020: ore 18.00 (Al termine della Santa Messa) Pergolino: Presepe Vivente. Arrivano i Re Magi.

ore 19.00 Piazza Europa: Spegniamo uNA..TALE MERAVIGLIA.

26 dicembre, 2019